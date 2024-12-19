Wanda Nara ifşalara doymadı! Tüm yazışmaları çarşaf çarşaf yayınladı! Önce annesi sonra Icardi...

Mauro Icardi ve Wanda Nara ikilisi, boşanma sürecinde yaşadıklarıyla sık sık gündem oldu. Özellikle Wanda Nara'nın 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile aşkını gözler önünde yaşaması henüz boşanmadığı eşiyle arasını epey gerdi.
Kıskançlık krizine giren yıldız golcünün Nara'nın evini bastığı sonrasında da karakolluk oldukları bile öne sürüldü. İhanetten nafakaya birçok konuyla gündeme gelen ve bir türlü anlaşma sağlayamayan ikili son olarak Wanda Nara'nın yayınladığı mesajlarla adlarından söz ettirdi.
Velayet konusunda da anlaşmazlık yaşayan ikiliden Wanda Nara, Mauro Icardi ile olan yazışmaları Instagram hesabından ifşa etti.
İkili arasında geçen diyalog şu şekilde;
Wanda Nara: Asla alamayacağın velayeti isteyerek ve kızlarının annesini inciterek kendini mahvediyorsun.
Wanda Nara: Beni küçük düşürmek seni mutlu edecekse bu senin sorunun.
Mauro Icardi: Kızlar seni bu numaradan arayacak. Telefon numarası bu. Senin hayatın umurumda değil. Tüm güvenilirliğini kaybettin. Bana başka bir şey gönderme. Güle güle.
ANNESİNİN MESAJLARINI PAYLAŞTI
Wanda Nara, geçen günlerde DE Instagram hesabından annesinin Icardi'ye gönderdiği mesajları paylaştı. Mesajlarda annenin Icardi ile görüşmek istediği ancak yıldız futbolcunun mesajlara geri dönmediği görüldü.
1 Aralık Pazar
"Mauro, iyi akşamlar. Yarın ameliyat olacağını öğrendim. Kızlar da biliyor ve seni görmeye gelmek istiyoruz. Wanda da kabul etti. Bana ameliyatın nerede ve saat kaçta olacağını söyle çünkü sana eşlik etmek istiyoruz."
2 Aralık Pazartesi
"Günaydın Mau, ameliyatın için her şeyin en iyisini kalpten diliyorum. Seni çok seviyorum ve bu gezegende kimse benden daha fazla sevemez. Kızımın sevgisini kaybettiğin ve yıllar önce China'ya mesaj attığın günü üzülerek hatırlıyorum. O kadın, güzel bir ailenin sonunun başlangıcıydı. Wan başaramadı, denedi ama senin ihanetini unutamadı."
8 Aralık Pazar
"Merhaba Mau, nasıl gidiyor? Daha iyi misin, ağrın var mı? Kızları görmeni istiyorum. Onlar seni çok seviyor ve özlüyor. Onları bana söylediğin her yere getirebilirim. Hala Arjantin'de olduğunu ve uzun zamandır görüşmediğinizi biliyorum. Sana kocaman sarılıyorum ve seni seviyorum!"
17 Aralık Salı
"Günaydın Mau, Wanda kızları sana getirmek istiyor. O senin çocuklarının annesi. Hayatımız boyunca bir aile olarak kalacağız. Wanda hasta ve sanırım sen de zaten gidiyorsun. Lösemiyi ve bu hastalığın Fundaleu'nun söylediği şeyden kaynaklandığını unutma. Kızları görmeni istiyor, çocukların önüne engel koymayın. Hafta sonu dönmek istemediler çünkü Wanda ile senin aranda geçen kötü şeyleri onlara anlatan bebek bakıcısını görmek istemediler."
Mauro Icardi'nin eski kayınvalidesinin mesajlarına geri dönmediği görüldü.