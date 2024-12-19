Wanda Nara ifşalara doymadı! Tüm yazışmaları çarşaf çarşaf yayınladı! Önce annesi sonra Icardi...

1 Aralık Pazar "Mauro, iyi akşamlar. Yarın ameliyat olacağını öğrendim. Kızlar da biliyor ve seni görmeye gelmek istiyoruz. Wanda da kabul etti. Bana ameliyatın nerede ve saat kaçta olacağını söyle çünkü sana eşlik etmek istiyoruz."

2 Aralık Pazartesi "Günaydın Mau, ameliyatın için her şeyin en iyisini kalpten diliyorum. Seni çok seviyorum ve bu gezegende kimse benden daha fazla sevemez. Kızımın sevgisini kaybettiğin ve yıllar önce China'ya mesaj attığın günü üzülerek hatırlıyorum. O kadın, güzel bir ailenin sonunun başlangıcıydı. Wan başaramadı, denedi ama senin ihanetini unutamadı."

8 Aralık Pazar "Merhaba Mau, nasıl gidiyor? Daha iyi misin, ağrın var mı? Kızları görmeni istiyorum. Onlar seni çok seviyor ve özlüyor. Onları bana söylediğin her yere getirebilirim. Hala Arjantin'de olduğunu ve uzun zamandır görüşmediğinizi biliyorum. Sana kocaman sarılıyorum ve seni seviyorum!"

17 Aralık Salı "Günaydın Mau, Wanda kızları sana getirmek istiyor. O senin çocuklarının annesi. Hayatımız boyunca bir aile olarak kalacağız. Wanda hasta ve sanırım sen de zaten gidiyorsun. Lösemiyi ve bu hastalığın Fundaleu'nun söylediği şeyden kaynaklandığını unutma. Kızları görmeni istiyor, çocukların önüne engel koymayın. Hafta sonu dönmek istemediler çünkü Wanda ile senin aranda geçen kötü şeyleri onlara anlatan bebek bakıcısını görmek istemediler."