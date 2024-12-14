'Asmalı Konak' adlı diziyle şöhreti yakalayan ve sonrasında 'Ah Be İstanbul', 'Dürüye'nin Güğümleri', 'Aşk ve Mavi' gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, annesinin ölüm haberi ile sarsıldı.