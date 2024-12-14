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İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu hayatını kaybetti. İpek Tuzcuoğlu, acı haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 09:42 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 09:42
İpek Tuzcuoğlu’nun acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştı

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    'Asmalı Konak' adlı diziyle şöhreti yakalayan ve sonrasında 'Ah Be İstanbul', 'Dürüye'nin Güğümleri', 'Aşk ve Mavi' gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, annesinin ölüm haberi ile sarsıldı.

    İpek Tuzcuoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)İpek Tuzcuoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    Ünlü oyuncunun annesi Emel Tuzcuoğlu bugün hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İpek Tuzcuoğlu, şu ifadelere yer verdi:

    İpek Tuzcuoğlu'nun sosyal medya paylaşımı. (Instagram hesabından ekran görüntüsü)İpek Tuzcuoğlu'nun sosyal medya paylaşımı. (Instagram hesabından ekran görüntüsü)

    "Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor ruhuna dualarınızı eksik etmeyin."

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