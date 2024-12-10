Siyah Kalp dizisinde final gibi karar; Çekimler durdu! Burak Sergen ve Bülent Polat...

(Kaynak: Show TV) Kavganın Büyümesi ve Setin Paydos Edilmesi Kavganın kontrolden çıkması üzerine set ekibi olaya müdahale ederek kavganın büyümesini engellemeye çalıştı. Sonunda set paydos edildi ve çekimlere ara verildi.

(Takvim Foto Arşiv) Yaşanan bu olay dizi setinde bir gerginlik ortamı yaratırken, oyuncular arasında soğuk rüzgarların esmesine de sebep oldu.

(Kaynak: Show TV) İş Dışı İletişim Sıfırlandı Geçtiğimiz hafta yaşanan bu olayların ardından, set bir süreliğine durakladı. Ancak dün çekilen sahnede herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Buna rağmen iddialara göre Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu arasında iş dışında hiçbir iletişim olmadığı söyleniyor. Gerginliğin arkasında oyuncuların birbirleriyle sosyal anlamda da iletişim kurmamaları yer alıyor.

(Kaynak: Show TV) Yapımcılar Müdahale Ediyor Siyah Kalp dizisinin setindeki gerginliklerin,yapımcıları da harekete geçirdiği iddia ediliyor. Setin atmosferinin bozulmaması için yapımcılar oyunculara uyarılar yaparak profesyonellikten taviz vermemeleri gerektiğini belirttiler. Setin ilerleyen günlerinde daha fazla aksama yaşanmaması için oyunculara hatırlatmalar yapıldığı gelen bilgiler arasında.

(Kaynak: Show TV) Siyah Kalp setindeki bu kriz, dizi dünyasında geniş yankı uyandırırken, setteki bu gerginliklerin dizinin geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu. Şimdilik işler sorunsuz bir şekilde devam etse de oyuncular arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği ve setin ilerleyen günlerinde neler olacağı izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor.