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Siyah Kalp dizisinde final gibi karar; Çekimler durdu! Burak Sergen ve Bülent Polat...

Bir süredir kulislerde yer alan Siyah Kalp setindeki kriz söylentileri sonunda gerçek oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş dizinin setinde yaşanan büyük gerginliği doğrulayarak detayları paylaştı. Altuntaş’a göre yaşanan olay setin huzurunu ciddi şekilde sarstı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 10:13 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 10:13
Siyah Kalp dizisinde final gibi karar; Çekimler durdu! Burak Sergen ve Bülent Polat...

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Dizi dünyası son günlerde setlerde yaşanan büyük bir krizle çalkalanıyor. Siyah Kalp adlı dizinin setinde yaşanan gerginlikler kulislerde tartışma konusu oldu. Başlangıçta sadece bir söylenti gibi görünen bu iddialar, ünlü gazeteci Birsen Altuntaş tarafından doğrulandı.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Burak Sergen ve Bülent Polat Arasında Kavga

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, setin huzurunu bozan olay Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat'ın kendi aralarında sohbet edip gülmeleri sonucu yaşandı.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Bu duruma sinirlenen Burak Sergen oyuncu arkadaşını uyarmak yerine aralarındaki tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Burak Sergen Bülent Polat'ın üzerine yürüyerek kavganın büyümesine neden oldu.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Kavganın Büyümesi ve Setin Paydos Edilmesi

Kavganın kontrolden çıkması üzerine set ekibi olaya müdahale ederek kavganın büyümesini engellemeye çalıştı. Sonunda set paydos edildi ve çekimlere ara verildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yaşanan bu olay dizi setinde bir gerginlik ortamı yaratırken, oyuncular arasında soğuk rüzgarların esmesine de sebep oldu.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

İş Dışı İletişim Sıfırlandı

Geçtiğimiz hafta yaşanan bu olayların ardından, set bir süreliğine durakladı. Ancak dün çekilen sahnede herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Buna rağmen iddialara göre Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu arasında iş dışında hiçbir iletişim olmadığı söyleniyor. Gerginliğin arkasında oyuncuların birbirleriyle sosyal anlamda da iletişim kurmamaları yer alıyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Yapımcılar Müdahale Ediyor

Siyah Kalp dizisinin setindeki gerginliklerin,yapımcıları da harekete geçirdiği iddia ediliyor. Setin atmosferinin bozulmaması için yapımcılar oyunculara uyarılar yaparak profesyonellikten taviz vermemeleri gerektiğini belirttiler. Setin ilerleyen günlerinde daha fazla aksama yaşanmaması için oyunculara hatırlatmalar yapıldığı gelen bilgiler arasında.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Siyah Kalp setindeki bu kriz, dizi dünyasında geniş yankı uyandırırken, setteki bu gerginliklerin dizinin geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu. Şimdilik işler sorunsuz bir şekilde devam etse de oyuncular arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği ve setin ilerleyen günlerinde neler olacağı izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor.

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