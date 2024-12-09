2 dizi için erken final kararı; O tarihlerde ekrana veda edecekler!

Her iki dizinin de erken final yapması reytinglerin ve izleyici ilgisinin etkisiyle karar alınan sonlar arasında yer alıyor. Hem 'Kalpazan' hem de 'Yalan', ekranlarda izleyicilerine veda eden yapımlar arasında yer alacak.
Her iki dizinin de erken final yapması reytinglerin ve izleyici ilgisinin etkisiyle karar alınan sonlar arasında yer alıyor. Hem 'Kalpazan' hem de 'Yalan', ekranlarda izleyicilerine veda eden yapımlar arasında yer alacak.
Kalpazan, Show TV'de Ekranlara Veda Ediyor
Reyting mücadelesinde güçlü rakiplerinin gerisinde kalan Show TV'nin 'Kalpazan' dizisi, 9 Aralık'ta izleyicisine veda edecek.
Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı dizi, O3 Medya imzası taşıyor ve 8. bölümüyle ekran ömrüne son verecek.
Yayınlandığı dönemde aldığı düşük reytinglerle dikkat çeken dizi, final kararı alındığı için ekranlara veda etmek zorunda kaldı.
'Yalan' Dizisi İçin Final Kararı Alındı
Kanal D'de yaz sezonunda Pazartesi akşamları yayınlanan, ancak yeni sezonda Cumartesi gününe alınan 'Yalan' dizisi de final kararı aldı.
Süreç Film tarafından hazırlanan ve Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi 28 Aralık Cumartesi günü 30. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Dizi, izleyiciye son bir kez Cumartesi akşamı ekranda buluşma fırsatı sunacak.