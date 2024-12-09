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2 dizi için erken final kararı; O tarihlerde ekrana veda edecekler!

Sezonun ilerleyen günleriyle birlikte, reyting yarışında geride kalan bazı yapımlar, ekranlara veda etme kararı aldı. Güçlü rakiplerinin karşısında tutunamayan ve izleyicisinin ilgisini yeterince çekemeyen iki dizi ekran ömrünü noktalayacak. İlk dizi beklenen başarıyı bulamayarak 8. bölümde son bulacakken bir diğer yapım ise değişen yayın gününe rağmen izleyicisine son bir kez veda etmek üzere.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 10:23
2 dizi için erken final kararı; O tarihlerde ekrana veda edecekler!

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Her iki dizinin de erken final yapması reytinglerin ve izleyici ilgisinin etkisiyle karar alınan sonlar arasında yer alıyor. Hem 'Kalpazan' hem de 'Yalan', ekranlarda izleyicilerine veda eden yapımlar arasında yer alacak.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Kalpazan, Show TV'de Ekranlara Veda Ediyor

Reyting mücadelesinde güçlü rakiplerinin gerisinde kalan Show TV'nin 'Kalpazan' dizisi, 9 Aralık'ta izleyicisine veda edecek.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı dizi, O3 Medya imzası taşıyor ve 8. bölümüyle ekran ömrüne son verecek.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Yayınlandığı dönemde aldığı düşük reytinglerle dikkat çeken dizi, final kararı alındığı için ekranlara veda etmek zorunda kaldı.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

'Yalan' Dizisi İçin Final Kararı Alındı

Kanal D'de yaz sezonunda Pazartesi akşamları yayınlanan, ancak yeni sezonda Cumartesi gününe alınan 'Yalan' dizisi de final kararı aldı.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Süreç Film tarafından hazırlanan ve Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi 28 Aralık Cumartesi günü 30. bölümüyle ekranlara veda edecek.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Dizi, izleyiciye son bir kez Cumartesi akşamı ekranda buluşma fırsatı sunacak.

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