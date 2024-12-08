22 Kasım'da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Şerif Gören , 80 yaşında vefat etti.

(Kaynak: Sosyal Medya)

"EMEKLERİ DAİMA HATIRLANACAKTIR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."