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ŞERİF GÖREN HAYATINI KAYBETTİ | Ünlü yönetmen Şerif Gören kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Filmleri...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan, birçok yapımın yönetmeni Şerif Gören, yaşamını yitirdi. Gören'in vefatı Türk sinema dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 12:24
ŞERİF GÖREN HAYATINI KAYBETTİ | Ünlü yönetmen Şerif Gören kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Filmleri...

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22 Kasım'da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Şerif Gören, 80 yaşında vefat etti.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

"EMEKLERİ DAİMA HATIRLANACAKTIR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

ŞERİF GÖREN KİMDİR?

Şerif Gören 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde dünyaya geldi.

Şerif Gören Tomruk, Sen Türkülerini Söyle, Kurbağalar, Yılanların Öcü gibi yapımlara imza attı.

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