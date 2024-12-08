22 Kasım'da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Şerif Gören, 80 yaşında vefat etti.
22 Kasım'da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Şerif Gören, 80 yaşında vefat etti.
"EMEKLERİ DAİMA HATIRLANACAKTIR"
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."
ŞERİF GÖREN KİMDİR?
Şerif Gören 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde dünyaya geldi.
Şerif Gören Tomruk, Sen Türkülerini Söyle, Kurbağalar, Yılanların Öcü gibi yapımlara imza attı.