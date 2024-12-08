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Bahar dizisinde final gibi karar; Senaryo değişecek mi? 2 isim apar topar ayrıldı

Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı Bahar dizisinde önemli bir değişiklik yaşandı. Dizinin senarist ekibinden Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin ayrılmasının ardından yeni bir senarist arayışı başladı. Bu süreçte kulislerde konuşulan yeni isim nihayet açıklandı.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 11:50 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 11:50
Bahar dizisinde final gibi karar; Senaryo değişecek mi? 2 isim apar topar ayrıldı

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Bahar dizisi ikinci sezonunda da Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi önemli oyuncuları kadrosunda barındırarak yayın hayatına devam ediyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Senarist Değişikliği ve Yeni İsim

Dizinin senarist ekibi son olarak Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin projeden ayrılmasıyla değişmişti.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Bahar'ın yeni senaristi kim olacak sorusu kulislerde uzun süre konuşulmuştu.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Şimdi bu merak edilen sorunun cevabı netlik kazandı.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Deniz Akçay'dan Büyük İmzalar

Fenomen dizinin yeni senaristi Deniz Akçay oldu.

Deniz Akçay (Kaynak: Birsen Altuntaş)Deniz Akçay (Kaynak: Birsen Altuntaş)

Akçay, Büyük Yalan, İstanbullu Gelin, Dila Hanım ve Küçük Kadınlar gibi unutulmaz dizilerin senaristliğini yapmış, son olarak da Netflix'in Bir İhtimal Daha Var dizisinin senaryosunu yazmıştı.

(Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

Bahar dizisinin senaryosunu yazacak olması izleyiciler için heyecan verici bir gelişme olarak karşılandı.

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