Bahar dizisinde final gibi karar; Senaryo değişecek mi? 2 isim apar topar ayrıldı

Deniz Akçay (Kaynak: Birsen Altuntaş)

Akçay, Büyük Yalan, İstanbullu Gelin, Dila Hanım ve Küçük Kadınlar gibi unutulmaz dizilerin senaristliğini yapmış, son olarak da Netflix'in Bir İhtimal Daha Var dizisinin senaryosunu yazmıştı.