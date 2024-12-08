Bahar dizisinde final gibi karar; Senaryo değişecek mi? 2 isim apar topar ayrıldı

Bahar dizisi ikinci sezonunda da Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi önemli oyuncuları kadrosunda barındırarak yayın hayatına devam ediyor.
Bahar dizisi ikinci sezonunda da Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi önemli oyuncuları kadrosunda barındırarak yayın hayatına devam ediyor.
Senarist Değişikliği ve Yeni İsim
Dizinin senarist ekibi son olarak Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin projeden ayrılmasıyla değişmişti.
Bahar'ın yeni senaristi kim olacak sorusu kulislerde uzun süre konuşulmuştu.
Şimdi bu merak edilen sorunun cevabı netlik kazandı.
Deniz Akçay'dan Büyük İmzalar
Fenomen dizinin yeni senaristi Deniz Akçay oldu.
Akçay, Büyük Yalan, İstanbullu Gelin, Dila Hanım ve Küçük Kadınlar gibi unutulmaz dizilerin senaristliğini yapmış, son olarak da Netflix'in Bir İhtimal Daha Var dizisinin senaryosunu yazmıştı.
Bahar dizisinin senaryosunu yazacak olması izleyiciler için heyecan verici bir gelişme olarak karşılandı.