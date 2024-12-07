SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Sosyal medyada duyurdu: Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen kaza geçirdi!

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucunda parmağından yaralandı. Talihsiz kaza, hayranları arasında endişeye sebep oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 20:51 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 20:56
Sosyal medyada duyurdu: Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen kaza geçirdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçirdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Burak Özçivit ve Fahriye Evcen (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ELİ SARGIYA ALINDI
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçirdiği talihsiz kaza sonucunda parmağından yaralandı. Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen'in eli sargıya alındı.

Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve oğulları Karan (Takvim.com.tr)Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve oğulları Karan (Takvim.com.tr)

"NASIL OLDUĞUNU ASLA ANLAMADIM"
Kendi sosyal medya hesabından eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA