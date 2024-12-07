Sosyal medyada duyurdu: Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen kaza geçirdi!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçirdi.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçirdi.
ELİ SARGIYA ALINDI
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçirdiği talihsiz kaza sonucunda parmağından yaralandı. Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen'in eli sargıya alındı.
"NASIL OLDUĞUNU ASLA ANLAMADIM"
Kendi sosyal medya hesabından eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.