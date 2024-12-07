Nazan Öncel ameliyat oldu! Böyle duyurdu: “Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş”

'Gidelim Buralardan', 'Erkekler de Yanar' ve 'Gitme Kal Bu Şehirde' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Nazan Öncel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla acil bir şekilde ameliyata alındığını duyurdu.
Bursa konserini de sağlık sorunu nedeniyle iptal etmek zorunda kalan şarkıcı, Instagram hesabından hayranlarını endişelendiren bir paylaşım yaptı.
Sağlık durumu hakkında bilgi veren Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş. Ani bir göz ameliyatı varmış planda meğer. Affet bizi Bursa"
İşte Nazan Öncel'in o paylaşımı...