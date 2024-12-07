SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Nazan Öncel ameliyat oldu! Böyle duyurdu: “Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş”

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla acil bir şekilde ameliyata alındığını duyurdu. Bursa konserini de sağlık sorunu nedeniyle iptal etmek zorunda kalan şarkıcı, “Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 15:55 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 15:55
Nazan Öncel ameliyat oldu! Böyle duyurdu: Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

'Gidelim Buralardan', 'Erkekler de Yanar' ve 'Gitme Kal Bu Şehirde' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Nazan Öncel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla acil bir şekilde ameliyata alındığını duyurdu.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Bursa konserini de sağlık sorunu nedeniyle iptal etmek zorunda kalan şarkıcı, Instagram hesabından hayranlarını endişelendiren bir paylaşım yaptı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş. Ani bir göz ameliyatı varmış planda meğer. Affet bizi Bursa"

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

İşte Nazan Öncel'in o paylaşımı...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor | CANLI YAYIN
Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Doha’da gündem Suriye... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplandı
CANLI | Muhalifler adım adım Şam’a ilerliyor: Dera’da ikinci bahar! Beşar Esad Suriye’den kaçtı mı?
MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi
Beylikdüzü’nde 14 katlı binada facia | Evi kapıcı mı patlattı? Komşulardan kan donduran sözler
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor
Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı
Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok
Suriye’de kim nerede duruyor... ABD, Rusya, İran! Türkiye faktörü: Tek ülke!
Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük
Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek
Emekli maaşına 3 yeni destek: Tarih belli oldu! Gözler açıklanacak enflasyon verilerinde I Kimi, nasıl etkileyecek?
2024 iklim ikiyüzlüleri ortaya çıktı: En çok özel jet kullanan ünlüler! Dünyayı gezip milyonlarca dolarlık yakıt harcadılar
SON DAKİKA