1 kaşık içince otomatik yağ yakıyor; Holding dizisinin Sema’sı Melisa Döngel’in ne yerse yesin incecik olma sırrı!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel , fit görünümünün sırrını katıldığı bir programda açıkladı. Döngel, sağlıklı yaşam rutinlerinden ve kilo kontrolünde kullandığı yöntemlerden bahsetti. Özellikle bir doğal ürünün önemini vurgulayan oyuncunun açıklamaları, Geçtiğimiz Eylül ayında büyük yankı uyandırdı.

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Alıç Sirkesi ile Zayıflık Sırrı

Melisa Döngel, sabahları kalktığında bir bardak suya eklediği bir yemek kaşığı alıç sirkesi sayesinde metabolizmasını hızlandırdığını belirtti. Bu doğal rutinin tüm gün boyunca yağ yakımını desteklediğini ve sindirimi kolaylaştırdığını vurguladı. Ünlü oyuncu, bu alışkanlık sayesinde 55 kiloda dengede kaldığını söyledi.

Dengeli Beslenme ve Egzersiz

Döngel, sadece alıç sirkesi tüketerek değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek formunu koruyor. Akşam saat 18.00'den sonra yemek yememeye özen gösteren oyuncu, düzenli yürüyüşlerle aktif bir yaşam sürdüğünü ifade etti. "Kendi metabolizmanıza uygun bir beslenme düzeni oluşturmalısınız" diyerek, bireysel farklılıklara dikkat çekti.