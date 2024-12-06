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9 yıllık evliliklerinde kriz yaşamışlardı! Buzları eriten Sahra Işık ve İdris Aybirdi umreye gitti!

Survivor yarışmasıyla ünlenen voleybolcu Sahra Işık, bir dönem eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu. Kötü günleri geride bırakan ve aralarındaki buzları eriten ünlü çift, umreye gitti. Sahra Işık, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 14:11 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 14:19
9 yıllık evliliklerinde kriz yaşamışlardı! Buzları eriten Sahra Işık ve İdris Aybirdi umreye gitti!

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Voleybolcu Sahra Işık, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmadaki performansı kadar özel hayatıyla da gündem olan Işık, dönem eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmişti. Kötü günleri geride bırakan ünlü çiftten Aybirdi, "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" açıklamasını yapmıştı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Aralarındaki buzları eriten ünlü çift, son olarak Umre ibadetlerini gerçekleştirmek için Suudi Arabistan'a gitti.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Sahra Işık ise Umre anlarını sevenleriyle paylaştı.

Medine'den fotoğraf paylaşan Sahra Işık, şu notu düştü: "Kalbindeki endişeleri yavaşlat. Senin hikayen, seni yaratan tarafından yazıldı. Önündeki hayat arkanda bıraktığın zorluklardan daha güzel. O senin en derin düşüncelerinin, endişelerinin farkında. Kalbinden geçen söyleyemediğin her şeyi biliyor. Bil ki seni böyle yüklü bırakmayacak. Kim Allah'a yöneldi de dünyası çiçek açmadı"

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