Holding dizisi Aydan’ı kim oynuyor? Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı dizi ve filmler

Altınordu ailesinin güç mücadelesini anlatan hikayesiyle dikkat çeken yapım, etkileyici oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizinin önemli karakterlerinden Aydan Türker izleyenlerin şimdiden ilgisini çekmiş durumda.
Altınordu ailesinin güç mücadelesini anlatan hikayesiyle dikkat çeken yapım, etkileyici oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizinin önemli karakterlerinden Aydan Türker izleyenlerin şimdiden ilgisini çekmiş durumda.
HOLDİNG BAŞLIYOR!
ATV ekranlarında her hafta perşembe günü ekranlara gelmeye hazırlanan Holding dizisi 1. bölüm ile 5 Aralık günü yayında. Dizinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor.
HOLDİNG AYDAN KİMDİR?
Dizinin başrol karakterleri arasında yer alan Aydan'ı oyuncu Tuğba Sunguroğlu canlandırıyor.
Aydan karakteri Osman Altınordu'nun gayrimeşru kızıdır. Denizin derinliklerinde kaybolup giden annesini bulmak umuduyla dalgıç olmuştur.
Denizin altında huzur bulan, engelli çocuklara eğitim vermek için çırpınan, mütevazı ve sakin genç bir kadınken, girmek zorunda bırakıldığı kural tanımaz mücadele içinde güçlü bir savaşçıya dönüşecektir.
TUĞBA SUNGUROĞLU KİMDİR?
7 Mayıs 1999 Eskişehir doğumlu Tuğba Sunguroğlu, 2004 yılında ailesiyle birlikte Paris'e taşınmış ve eğitimini burada tamamlamıştır.
2021-2022 yıllarında yayınlanan "Börü 2039" dizisinde yer alan genç oyuncu Holding'de Aydan karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.