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Holding dizisi Aydan'ı kim oynuyor? Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı dizi ve filmler

ATV’nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi Holding, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Altınordu ailesinin iktidar mücadelesini konu alan dizi, entrika ve gerilim dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin başrol karakterlerinden biri olan Aydan Türker şimdiden dizi tutkunlarının dikkatini çekti. Peki Holding dizisinin Aydan’ı kimdir? Karaktere hayat veren Tuğba Sunguroğlu hakkında merak edilenleri sizin için derledik.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:28 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:31
Holding dizisi Aydan’ı kim oynuyor? Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı dizi ve filmler

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Altınordu ailesinin güç mücadelesini anlatan hikayesiyle dikkat çeken yapım, etkileyici oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizinin önemli karakterlerinden Aydan Türker izleyenlerin şimdiden ilgisini çekmiş durumda.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

HOLDİNG BAŞLIYOR!

ATV ekranlarında her hafta perşembe günü ekranlara gelmeye hazırlanan Holding dizisi 1. bölüm ile 5 Aralık günü yayında. Dizinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

HOLDİNG AYDAN KİMDİR?

Dizinin başrol karakterleri arasında yer alan Aydan'ı oyuncu Tuğba Sunguroğlu canlandırıyor.

Aydan karakteri Osman Altınordu'nun gayrimeşru kızıdır. Denizin derinliklerinde kaybolup giden annesini bulmak umuduyla dalgıç olmuştur.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Denizin altında huzur bulan, engelli çocuklara eğitim vermek için çırpınan, mütevazı ve sakin genç bir kadınken, girmek zorunda bırakıldığı kural tanımaz mücadele içinde güçlü bir savaşçıya dönüşecektir.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

TUĞBA SUNGUROĞLU KİMDİR?

7 Mayıs 1999 Eskişehir doğumlu Tuğba Sunguroğlu, 2004 yılında ailesiyle birlikte Paris'e taşınmış ve eğitimini burada tamamlamıştır.

2021-2022 yıllarında yayınlanan "Börü 2039" dizisinde yer alan genç oyuncu Holding'de Aydan karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

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