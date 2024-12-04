Begüm Birgören annesi için yardım istedi! Ünlüler harekete geçti

Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören'in ameliyatı öncesinde acil kan ihtiyacı için sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. A RH+ kan bağışına ihtiyaç olduğunu söyleyen oyuncu, bir süre sonra aranan kanın bulunduğunu açıkladı.
Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler"
Birgören'in paylaşımına meslektaşlarından da destek geldi. Burcu Biricik, Özge Özder, paylaşımı kendi hesaplarında yayınlayarak daha çok insana ulaşılmasını sağladı.