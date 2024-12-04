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Begüm Birgören annesi için yardım istedi! Ünlüler harekete geçti

Uzak Şehrin Masalı, Vurgun, Ömre Bedel gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Begüm Birgören, sosyal medyadan annesi için yardım çağrısında bulundu. Burcu Biricik, Özge Özder gibi ünlü isimlerden Birgören’e destek geldi.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 16:37 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 16:37
Begüm Birgören annesi için yardım istedi! Ünlüler harekete geçti

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Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören'in ameliyatı öncesinde acil kan ihtiyacı için sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. A RH+ kan bağışına ihtiyaç olduğunu söyleyen oyuncu, bir süre sonra aranan kanın bulunduğunu açıkladı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler"

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Birgören'in paylaşımına meslektaşlarından da destek geldi. Burcu Biricik, Özge Özder, paylaşımı kendi hesaplarında yayınlayarak daha çok insana ulaşılmasını sağladı.

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