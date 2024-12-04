Begüm Birgören annesi için yardım istedi! Ünlüler harekete geçti

Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören'in ameliyatı öncesinde acil kan ihtiyacı için sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. A RH+ kan bağışına ihtiyaç olduğunu söyleyen oyuncu, bir süre sonra aranan kanın bulunduğunu açıkladı.

(Kaynak: Sosyal medya)

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler"

(Kaynak: Sosyal medya)

Birgören'in paylaşımına meslektaşlarından da destek geldi. Burcu Biricik, Özge Özder, paylaşımı kendi hesaplarında yayınlayarak daha çok insana ulaşılmasını sağladı.