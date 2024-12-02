Ebru Gündeş boşanma tarihi mi araştırıyor? 9 aylık eşi Murat Özdemir için "Eşyalarını toplayıp evi terk etti" denilmişti...

ÇİFTTEN AÇIKLAMA GELMEDİ Magazin manşetleri "Ebru Gündeş boşanıyor mu?" haberleriyle çalkalanırken konu hakkında çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

Bugün ise bu olaylara ilişkin Ebru Gündeş'İn yakın çevresinden yepyeni bir iddia ortaya atıldı.

BOŞANMA TARİHİ Mİ ARIYOR? SnobMagazin'de yer alan habere göre; Ebru Gündeş'in yakın çevresi, şarkıcının geçtiğimiz günlerde boşanmak için astrologlara 'sorunsuz boşanmak için uygun tarihi' sorduğunu ileri sürdü.

EBRU GÜNDEŞ - MURAT ÖZDEMİR