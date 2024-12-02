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Ebru Gündeş boşanma tarihi mi araştırıyor? 9 aylık eşi Murat Özdemir için "Eşyalarını toplayıp evi terk etti" denilmişti...

Dubai'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir arasında kriz yaşandığı iddiası magazin manşetlerinde ilk sırada yerini aldı. Murat Özdemir'in eşyalarını toplayıp İstanbul'a geldiği belirtilirken çiftten henüz bir açıklama gelmedi. Son olarak Ebru Gündeş'in yakın çevresi ortalık karıştıracak yeni bir iddia daha ortaya attı! Dubai'yi terk etti: ''Murat Özdemir eşyalarını topladı''

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 00:36 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 01:11
Ebru Gündeş boşanma tarihi mi araştırıyor? 9 aylık eşi Murat Özdemir için Eşyalarını toplayıp evi terk etti denilmişti...

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Ebru Gündeş boşanma tarihi mi araştırıyor? 9 aylık eşi Murat Özdemir için Eşyalarını toplayıp evi terk etti denilmişti...

Dün akşam ortaya çıkan Gazetemagazin'in özel haberine göre; Ebru Gündeş, eşi Murat Özdemir'le tartışıp yollarının ayrıldığı iddia edildi.

Ebru Gündeş boşanma tarihi mi araştırıyor? 9 aylık eşi Murat Özdemir için Eşyalarını toplayıp evi terk etti denilmişti...

Ancak iddialar bununla sınırlı kalmadı. Murat Özdemir'in Dubai'den eşyalarını toplayıp İstanbul'a döndüğü bile konuşuldu.

Ebru Gündeş boşanma tarihi mi araştırıyor? 9 aylık eşi Murat Özdemir için Eşyalarını toplayıp evi terk etti denilmişti...

ÇİFTTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Magazin manşetleri "Ebru Gündeş boşanıyor mu?" haberleriyle çalkalanırken konu hakkında çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

Ebru Gündeş boşanma tarihi mi araştırıyor? 9 aylık eşi Murat Özdemir için Eşyalarını toplayıp evi terk etti denilmişti...

Bugün ise bu olaylara ilişkin Ebru Gündeş'İn yakın çevresinden yepyeni bir iddia ortaya atıldı.

Ebru Gündeş boşanma tarihi mi araştırıyor? 9 aylık eşi Murat Özdemir için Eşyalarını toplayıp evi terk etti denilmişti...

BOŞANMA TARİHİ Mİ ARIYOR?

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Ebru Gündeş'in yakın çevresi, şarkıcının geçtiğimiz günlerde boşanmak için astrologlara 'sorunsuz boşanmak için uygun tarihi' sorduğunu ileri sürdü.

Ebru Gündeş boşanma tarihi mi araştırıyor? 9 aylık eşi Murat Özdemir için Eşyalarını toplayıp evi terk etti denilmişti...

EBRU GÜNDEŞ - MURAT ÖZDEMİR

Ebru Gündeş boşanma tarihi mi araştırıyor? 9 aylık eşi Murat Özdemir için Eşyalarını toplayıp evi terk etti denilmişti...

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