Aşk Birce Akalay’a iyi geldi! Açık açık itiraf etti! Gözler sevgilisi Hakan Kurtaş’ta!

(Kaynak: Sosyal medya)

Mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Çok iyi geldi bana aşk. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için çok değerli ve özel bir his. Herkesin karşısına kalplerine iyi gelecek insanlar çıksın" ifadelerini kullandı.