Aşk Birce Akalay’a iyi geldi! Açık açık itiraf etti! Gözler sevgilisi Hakan Kurtaş’ta!

Siyah Beyaz Aşk, Yer Gök Aşk, Kuş Uçuşu, Mezarlık gibi dizilerde rol alan Birce Akaly, bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Siyah Beyaz Aşk, Yer Gök Aşk, Kuş Uçuşu, Mezarlık gibi dizilerde rol alan Birce Akaly, bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla beğeni toplayan ünlü çiftten Akalay, önceki akşam bir davette kameralara yansıdı.
Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Akalay, Hakan Kurtaş ile olan birlikteliği hakkındaki sorulara kısaca yanıt verdi.
Mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Çok iyi geldi bana aşk. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için çok değerli ve özel bir his. Herkesin karşısına kalplerine iyi gelecek insanlar çıksın" ifadelerini kullandı.