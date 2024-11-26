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Aşk Birce Akalay’a iyi geldi! Açık açık itiraf etti! Gözler sevgilisi Hakan Kurtaş’ta!

Hakan Kurtaş ile aş yaşayan Birce Akalay, katıldığı davette ilişkisi hakkındaki sorulara kısaca yanıt verdi. “Çok iyi geldi bana aşk” diyen ünlü oyuncu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 15:58 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 15:58
Aşk Birce Akalay’a iyi geldi! Açık açık itiraf etti! Gözler sevgilisi Hakan Kurtaş’ta!

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Siyah Beyaz Aşk, Yer Gök Aşk, Kuş Uçuşu, Mezarlık gibi dizilerde rol alan Birce Akaly, bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla beğeni toplayan ünlü çiftten Akalay, önceki akşam bir davette kameralara yansıdı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Akalay, Hakan Kurtaş ile olan birlikteliği hakkındaki sorulara kısaca yanıt verdi.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Çok iyi geldi bana aşk. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için çok değerli ve özel bir his. Herkesin karşısına kalplerine iyi gelecek insanlar çıksın" ifadelerini kullandı.

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