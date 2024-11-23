Mehmet Dinçerler’den eski eşi Hadise ve sevgilisi Şenol Sönmez’e beğeni!

Mehmet Dinçerler ve Hadise, 2022'de nikah masasına oturdu. Ancak sürpriz bir şekilde başlayıp evlilikle sonuçlanan ilişkinin ömrü uzun olmadı.
Mehmet Dinçerler ve Hadise, 2022'de nikah masasına oturdu. Ancak sürpriz bir şekilde başlayıp evlilikle sonuçlanan ilişkinin ömrü uzun olmadı.
Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlendikten 5 ay sonra ilişkilerini sonlandırdı. Hem evlilikleriyle hem de boşanmalarıyla bir döneme damga vuran ikili, bu kez Mehmet Dinçerler'in sosyal medya hamlesiyle gündeme geldi.
Mehmet Dinçerler, eski eşi Hadise'nin Esas Oğlan dizisindeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız'ın gala fotoğraflarına yer verdiği paylaşımını beğendi.
Söz konusu paylaşımda Hadise ve yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez'in de yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Bu hamlesiyle kısa sürede gündem olan Mehmet Dinçerler için "Beğendiğin paylaşıma da bakarsın", "Yanlışlıkla beğenmiş", "Random beğeni atmış" yorumları yapıldı.
GERİ ADIM!
Ünlü oyuncunun fotoğraflarını Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler de beğendi. Dinçerler fotoğrafta Hadise ile Şenol Sönmez'in de olduğu fark edince kısa süre sonra beğenisini geri aldı.