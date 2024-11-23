Mehmet Dinçerler’den eski eşi Hadise ve sevgilisi Şenol Sönmez’e beğeni!

Mehmet Dinçerler ve Hadise , 2022'de nikah masasına oturdu. Ancak sürpriz bir şekilde başlayıp evlilikle sonuçlanan ilişkinin ömrü uzun olmadı.

(Kaynak: Sosyal medya)

Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlendikten 5 ay sonra ilişkilerini sonlandırdı. Hem evlilikleriyle hem de boşanmalarıyla bir döneme damga vuran ikili, bu kez Mehmet Dinçerler'in sosyal medya hamlesiyle gündeme geldi.