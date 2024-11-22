Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den heyecanlandıran paylaşım! En doğal haliyle yine hayran bıraktı!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, makyajsız haliyle kamera karşısına geçti ve çektiği selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle poz veren Törer, güzelliğiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.
İZLEYİCİLERİ HEYECANLANDIRDI
Öte yandan Özge Törer, paylaşımına eklediği notla da Kuruluş Osman izleyicisini heyecanlandırdı.
Güzel oyuncu, "Neler oluyor yeni bölümde neler" ifadelerini kullandı.