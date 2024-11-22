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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den heyecanlandıran paylaşım! En doğal haliyle yine hayran bıraktı!

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. En doğal haliyle kamera karşısına geçen Törer, güzelliğiyle büyülerken paylaşımına düştüğü notla Kuruluş Osman izleyicisini heyecanlandırdı. İşte Özge Törer’in o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 16:41 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 16:43
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den heyecanlandıran paylaşım! En doğal haliyle yine hayran bıraktı!

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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Ünlü oyuncu, makyajsız haliyle kamera karşısına geçti ve çektiği selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle poz veren Törer, güzelliğiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

İZLEYİCİLERİ HEYECANLANDIRDI
Öte yandan Özge Törer, paylaşımına eklediği notla da Kuruluş Osman izleyicisini heyecanlandırdı.

Güzel oyuncu, "Neler oluyor yeni bölümde neler" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

İşte Özge Törer'in o paylaşımı...

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