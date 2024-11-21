1 çocuk annesi Tülin Şahin'den samimi açıklamalar! "Bakıcım yok her şeyi kendim yapıyorum"

Eski ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin ve Pedro de Noronha'nın birlikteliğinden kızları Siena Leyla, Kasım 2019'da dünyaya geldi. Tülin Şahin, doğumdan bir süre sonra da Pedro de Noronha ile ilişkisini noktaladı.

Tülin Şahin. (Instagram)

Eski eşiyle davalık olduğu haberleriyle bir dönem sık sık gündeme gelen Tülin Şahin, bir mekan çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.





Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü manken, samimi açıklamalarda bulundu.

Tülin Şahin ve kızı.

"DADIMIZ YOK HER ŞEYİ BEN YAPIYORUM"

Şahin, "Hem anneme, hem de çocuğuma bakıyorum. Annem de bize bakıyor, öyle bir hayatımız var. Dadımız yok. Her şeyi ben kendim yapıyorum, kimse inanmıyor. Mesleki olarak bir önyargı mı var bilmiyorum ama ev işlerini ben kendim yapıyorum" dedi.