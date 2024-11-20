Genç şarkıcı Duygu Kiraz’dan acı haber! Epilepsi nöbeti nedeniyle vefat etti

Genç şarkıcı Duygu Kiraz'dan acı haber geldi. Kiraz geçirdiği epilepsi krizinin ardından vefat etti.

(Kaynak: Sosyal medya)

Acı haberi Kiraz'ın menajeri duyurdu. Kiraz'ın menajeri "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygu'm, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son gorevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Sosyal medya)

Film-San Vakfı'nın hesabında ise şu mesaj paylaşıldı: "Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz"