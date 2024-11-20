Duygu Kiraz kimdir, kaç yaşındaydı? Şarkıcı Duygu Kiraz öldü mü, neden öldü? Epilepsi hastalığı nedir?

(Kaynak: Sosyal Medya)

Epilepsi Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar?

Epilepsi, beyinde oluşan anormal elektriksel dalgalanmaların neden olduğu bilinç kaybı, kasılma veya davranış değişiklikleri gibi semptomlarla kendini gösterir. İki veya daha fazla nöbet geçiren bireylerde epilepsi tanısı konulabilir.

Her ne kadar genetik faktörlerin etkisi olduğu düşünülse de epilepsi, doğrudan anne-babadan çocuklara geçen kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak bazı ailelerde epilepsiye yatkınlık daha fazla görülebilir. Bu yatkınlığın ortaya çıkması için genetik etkenlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de devreye girmesi gerekir.