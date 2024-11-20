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Duygu Kiraz kimdir, kaç yaşındaydı? Şarkıcı Duygu Kiraz öldü mü, neden öldü? Epilepsi hastalığı nedir?

Türk müzik dünyası genç sanatçı Duygu Kiraz’dan gelen acı haberle sarsıldı. Epilepsi nöbeti geçiren Kiraz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi Kiraz’ın menajeri sosyal medya hesabından duyurdu.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:05 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:07
Duygu Kiraz kimdir, kaç yaşındaydı? Şarkıcı Duygu Kiraz öldü mü, neden öldü? Epilepsi hastalığı nedir?

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Genç ses sanatçılarından Duygu Kiraz geçirdiği epilepsi krizinin ardından hayatını kaybetti.

Acı haberi, Kiraz'ın menajeri "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son gorevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" notunu paylaştı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Film-San Vakfı'nın hesabında ise şu mesaj paylaşıldı:

"Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz"

Duygu Kiraz kimdir?

Duygu Kiraz genç yaşta müziğe ilgi duyan ve kısa sürede sahne almaya başlayan bir sanatçıydı. Kendine has bir tarzı olan Kiraz, birkaç yıl içinde birçok etkinlikte yer aldı. Ancak henüz çok genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi ve sevenleri için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Yaşı ve hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Epilepsi (Sara Hastalığı): Beynin Sessiz Düşmanı

Epilepsi, halk arasında bilinen adıyla sara hastalığı, beynin sinir hücrelerinde meydana gelen anormal elektriksel aktivitelerin yol açtığı tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir sağlık sorunudur. Bu rahatsızlık, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir durumdur.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Epilepsi Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar?

Epilepsi, beyinde oluşan anormal elektriksel dalgalanmaların neden olduğu bilinç kaybı, kasılma veya davranış değişiklikleri gibi semptomlarla kendini gösterir. İki veya daha fazla nöbet geçiren bireylerde epilepsi tanısı konulabilir.

Her ne kadar genetik faktörlerin etkisi olduğu düşünülse de epilepsi, doğrudan anne-babadan çocuklara geçen kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak bazı ailelerde epilepsiye yatkınlık daha fazla görülebilir. Bu yatkınlığın ortaya çıkması için genetik etkenlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de devreye girmesi gerekir.

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