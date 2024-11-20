Bahar 26. bölüm 1. fragmanı: Artık her şey için çok geç! Timur ve Nesrin...

(Kaynak: Show TV)

Bahar itiraf etmeyi defalarca düşünse de cesaretini toplayamaz. Ancak, Edip'in son hamlesiyle birlikte Bahar herkesin şaşkına döneceği bir karar alır. Bu karar sadece Bahar'ın değil, tüm aile dinamiklerini değiştirecek kadar büyük bir etki yaratacak.