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Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’i torunu ziyaret etti! Minik Esila annesi Sezin Erbil’in kopyası...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamında yer aldıkları gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabında kendisini ziyarete gelen torunu Esila’yı paylaştı. Mehmet Ali Erbil’in torunuyla keyifli sohbeti yüzleri gülümsetirken Esila’nın annesi Sezin Erbil ile olan benzerliği ağızları açık bıraktı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:39 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:42
Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’i torunu ziyaret etti! Minik Esila annesi Sezin Erbil’in kopyası...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamında yer aldıkları gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilen Mehmet Ali Erbil'i kızı ve torunu ziyaret etti.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Ünlü şovmen de kendisini ziyarete gelen torunu Esila'yı sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Mehmet Ali Erbil'in torunuyla keyifli sohbeti yüzleri gülümsetirken Esila'nın annesi Sezin Erbil ile olan benzerliği ağızları açık bıraktı. Mehmet Ali Erbil'in 5 yaşındaki biricik torunu için "Aynı annesi", "Sezin kendini doğurmuş" yorumlarında bulundu.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

İşte Mehmet Ali Erbil'in biricik torunu Esila...

Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'i torunu ziyaret etti!

Esila, Sezin Erbil, Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil, Ali Sadi Erbil (Kaynak: Sosyal medya)Esila, Sezin Erbil, Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil, Ali Sadi Erbil (Kaynak: Sosyal medya)

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