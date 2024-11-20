Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’i torunu ziyaret etti! Minik Esila annesi Sezin Erbil’in kopyası...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamında yer aldıkları gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilen Mehmet Ali Erbil 'i kızı ve torunu ziyaret etti.

Ünlü şovmen de kendisini ziyarete gelen torunu Esila'yı sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

(Kaynak: Sosyal medya)

Mehmet Ali Erbil'in torunuyla keyifli sohbeti yüzleri gülümsetirken Esila'nın annesi Sezin Erbil ile olan benzerliği ağızları açık bıraktı. Mehmet Ali Erbil'in 5 yaşındaki biricik torunu için "Aynı annesi", "Sezin kendini doğurmuş" yorumlarında bulundu.