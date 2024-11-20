Uzak Şehir dizisinin çocuk oyuncusuydu! Kuzey Gezer meğer Yasak Elma’nın Halitcan’ıymış

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Kuzey Gezer: Minik Bir Yıldızın Doğuşu

Daha 5 yaşındaki Kuzey Gezer, dizi boyunca sergilediği performansla büyük beğeni topluyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen oyunculuk yeteneği, onun gelecekteki kariyeri için büyük bir ışık yakıyor. Özellikle duygusal sahnelerdeki gerçekçi tavırları, yaşıtlarının çok ötesinde bir yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak Kuzey Gezer'in kariyeri, Uzak Şehir ile sınırlı değil.