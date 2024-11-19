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Sırrını tek tek açıkladı: 6 Ayda 25 kiloyu en hızlı verme yöntemi!

Yogawali Ladki adlı Instagram hesabından takipçileriyle düzenli olarak kilo verme sürecini paylaşan Sakshi Yadav, yalnızca altı ayda 25 kilo vererek dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 08:12 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:44
Sırrını tek tek açıkladı: 6 Ayda 25 kiloyu en hızlı verme yöntemi!

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Sadece altı ayda 25 kilo veren Sakshi Yadav, sosyal medyada kilo verme sürecindeki deneyimlerini paylaştı. Instagram'da "Yogawali Ladki" adıyla tanınan Yadav'Iın paylaşımlarından kilo verme sırlarını sizler için derledik.

Yogawali LadkiYogawali Ladki

6 AYDA 25 KİLO VERDİ

Sağlıklı bir yaşam ve etkili kilo kaybı için yapılan basit değişiklikler, Sakshi Yadav'ın sadece altı ayda 25 kilo vermesine olanak sağladı. Yoga eğitmeni ve kilo verme koçu olan Yadav, sosyal medya hesabında, bu süreçte neleri değiştirdiğini detaylarıyla açıkladı.

Yogawali Ladki eski haliYogawali Ladki eski hali

Sağlıklı Beslenme Değişiklikleri ile Kilo Verme

Sakshi Yadav, kilo verme sürecinde günlük yaşamında yaptığı değişiklikleri şu şekilde sıraladı:

Atıştırmalık seçimi: Namkeen yerine kuru meyveler tercih etti.

İçecek değişimi: Şekerli içecekler yerine lifli pancar suyu tüketti.

Ekmek tercihi: Beyaz ekmek yerine paneerli tam buğday ekmeği seçti.

Ana yemek değişimi: Dal pirinci, yanında salata ve lor ile zenginleştirilmiş bir şekilde tüketildi.

Bu küçük ama etkili değişikliklerle Sakshi, sadece kilolarından kurtulmakla kalmadı, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsedi.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Egzersiz Rutini: Evde Etkili Hareketler

Sağlıklı beslenme değişikliklerinin yanı sıra, Sakshi, düzenli bir egzersiz rutini oluşturarak hedeflerine ulaştı. Sosyal medya hesabında, kilo vermesine yardımcı olan egzersiz rutinini şu şekilde paylaştı:

Jumping Jack

High Knee

Back Front Jump

Jumping Squat

Mountain Climber

Kendi soısyal medya hesabında paylaştığı egzersiz videolarından bir görüntüKendi soısyal medya hesabında paylaştığı egzersiz videolarından bir görüntü

Shoulder Tap

Military Plank

Half Burpee

Bu egzersizleri düzenli olarak uygulayarak, vücudunu aktif tuttu ve yağ yakımını hızlandırdı.

Yogawali Ladki kilolu haliYogawali Ladki kilolu hali

Kilo Vermeyi Engelleyen Yiyeceklerden Uzak Durun

Beslenme uzmanlarına göre, bazı yiyecekler kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir. Greater Noida'daki Yatharth Hastanesi Beslenme ve Sağlık Bölümü Başkanı Dr. Kiran Soni, kilo verme sürecinde kaçınılması gereken yiyecekleri şu şekilde sıraladı:

Çöp Yiyecekler: Cips, kurabiye ve fast food gibi ürünlerden kaçının. Bu tür gıdalar sağlıksız yağlar ve ilave şeker içerir.

Şekerli İçecekler: Gazoz ve meyve suları gibi içecekler yüksek kalorili ve besin değeri düşüktür.

Kızarmış Yiyecekler: Patates kızartması ve kızarmış tavuk gibi yağlı yiyecekler, kilo alımını tetikler.

Beyaz Ekmek ve Makarna: Rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı alternatifler tercih edin.

Yüksek Yağlı Etler: Kırmızı etin yağlı kısımlarından ve kızartılmış etlerden uzak durun.

Yogawali Ladki'nin son haliYogawali Ladki'nin son hali

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