Sırrını tek tek açıkladı: 6 Ayda 25 kiloyu en hızlı verme yöntemi!

Sağlıklı beslenme değişikliklerinin yanı sıra, Sakshi, düzenli bir egzersiz rutini oluşturarak hedeflerine ulaştı. Sosyal medya hesabında, kilo vermesine yardımcı olan egzersiz rutinini şu şekilde paylaştı:

Bu egzersizleri düzenli olarak uygulayarak, vücudunu aktif tuttu ve yağ yakımını hızlandırdı.

Kendi soısyal medya hesabında paylaştığı egzersiz videolarından bir görüntü

Yogawali Ladki kilolu hali

Kilo Vermeyi Engelleyen Yiyeceklerden Uzak Durun

Beslenme uzmanlarına göre, bazı yiyecekler kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir. Greater Noida'daki Yatharth Hastanesi Beslenme ve Sağlık Bölümü Başkanı Dr. Kiran Soni, kilo verme sürecinde kaçınılması gereken yiyecekleri şu şekilde sıraladı:

Çöp Yiyecekler: Cips, kurabiye ve fast food gibi ürünlerden kaçının. Bu tür gıdalar sağlıksız yağlar ve ilave şeker içerir.

Şekerli İçecekler: Gazoz ve meyve suları gibi içecekler yüksek kalorili ve besin değeri düşüktür.

Kızarmış Yiyecekler: Patates kızartması ve kızarmış tavuk gibi yağlı yiyecekler, kilo alımını tetikler.

Beyaz Ekmek ve Makarna: Rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı alternatifler tercih edin.

Yüksek Yağlı Etler: Kırmızı etin yağlı kısımlarından ve kızartılmış etlerden uzak durun.