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13 yılda 24 ameliyat olan Fulden Uras’tan yeni açıklama! “Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum”

13 yılda 24 operasyon geçiren Fulden Uras, sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Ateşli KOAH teşhisi konulduğunu belirten Uras, “Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum” dedi. İşte Fulden Uras’ın son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:41 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:41
13 yılda 24 ameliyat olan Fulden Uras’tan yeni açıklama! Akciğerimin yüzde 20’sini kullanamıyorum

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13 yılda 24 ameliyat olan 56 yaşındaki şarkıcı Fulden Uras, sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Akciğerinin yüzde 20'sini kullanamadığını belirten Uras, şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür her şey yoluna girmeye başladı. Biraz daha sürecim var. Bir aya kadar zımba gibi olurum. Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım, bugün itibariyle bitti. Her şeyin başı sağlıkmış bir kere daha anladım"

Kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Uras, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte desteğini esirgemeyen doktorlarımdan, dostlarımdan ve beni hiç tanımadan dua eden, sağlığımı merak edip soran tüm sevenlerimden Allah razı olsun"

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