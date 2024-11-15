SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Simge Sağın gayrimenkul zengini çıktı!

Aşkım Olayım şarkısı Galatasaraylı yıldız Icardi özleşen ve yıldız futbolcuyla zaman zaman gündeme gelen Simge Sağın, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı gayrimenkul zengini çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 14:29 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:37
Simge Sağın gayrimenkul zengini çıktı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son dönemlerde Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile zaman zaman gündeme gelmişti. Simge Sağın, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

'Aşkın Olayım' şarkısıyla müzik listelerini kasıp kavuran ve konser maratonuna hız kesmeden devam eden Sağın, gayrimenkul zengini çıktı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

43 yaşındaki ünlü şarkıcının Anadolu yakasında oturduğu siteden 20 milyon TL değerinde bir ev daha satın aldığı iddia edildi.

Söylentilere göre Sağın, evin tadilatını yaptırarak geçtiğimiz günlerde evine yerleşti. Şarkının lüks evini kendi zevkine göre dekore ettiği öne sürüldü.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’ndan SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi! Nedir bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi? WJP ve kabarık fon listesi
Bu neyin hazırlığı... Yakalandılar: ABD destekli terör örgütü PKK/YPG kulesi! Gasp ettikleri arazilere diktiler...
Türk Telekom
Kamala Harris destekçilerinin Trump deliliği! Liberal kadınlardan seks grevi ve rahim aldırma çağrısı
Kandil’in APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan silah bırakmayız mesajı: CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsin
Yok artık Fener! Osimhen’i gölgede bırakacak Viktor Gyökeres hamlesi
İstanbul’da dehşete düşüren olay! Bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü
İBB 5 yılda konserlere 6 milyar TL’den fazla para harcadı! Tek tek inceledik: Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını böyle çarçur ediyor
Galatasaray’a tanıdık kaleci! Muslera sonrası o gelecek
İpucu geldi! İşte memurların yeni maaşları... Öğretmen, hemşire, polis kim ne kadar alacak?
Trump’ın Sağlık Bakanı aşı karşıtı Kennedy Jr! Palm Beach’te bakın hangi ünlü Türk’ün evini kiraladı
Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!
CANLI | Malatya 4.9 büyüklüğünde deprem! Rize 4.7 ile sallandı... Açıklamalar peş peşe
Emekli zammı için yeni ipucu geldi! Gözler o tarihte! Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
Kumarbaza kötü vatandaşa güzel haber... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Kararlılıkla uygumalaya devam ediyoruz
SON DAKİKA