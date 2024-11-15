Simge Sağın gayrimenkul zengini çıktı!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son dönemlerde Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile zaman zaman gündeme gelmişti. Simge Sağın, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.

(Kaynak: Sosyal medya)

'Aşkın Olayım' şarkısıyla müzik listelerini kasıp kavuran ve konser maratonuna hız kesmeden devam eden Sağın, gayrimenkul zengini çıktı.

(Kaynak: Sosyal medya)

43 yaşındaki ünlü şarkıcının Anadolu yakasında oturduğu siteden 20 milyon TL değerinde bir ev daha satın aldığı iddia edildi.

Söylentilere göre Sağın, evin tadilatını yaptırarak geçtiğimiz günlerde evine yerleşti. Şarkının lüks evini kendi zevkine göre dekore ettiği öne sürüldü.