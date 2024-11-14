Siyah Kalp’in Sevilay’ı da estetikli çıktı! Güzel oyuncu Leyla Tanlar’ın eski halini gören küçük dilini yutacak!

Tanlar'ın doğal güzelliğine yapılan küçük dokunuşların, yüz hatlarını daha belirgin ve zarif hale getirdiği gözlerden kaçmadı. Özellikle burun yapısındaki değişiklik ve yüz hatlarının daha keskin görünmesi, hayranları tarafından hemen fark edildi.

Güzel oyuncunun takipçileri özellikle burun ve yüz hatlarında ufak estetik müdahaleler olduğunu düşünüyor.

Leyla Tanlar'ın estetikle daha farklı bir görünüme kavuşması, sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Kimileri bu değişimi beğeniyle karşılarken, bazı takipçileri de eski doğal halini daha çok sevdiklerini belirtti. Tanlar'ın güzellik tercihleri ve estetik müdahalelerle değişen yüzü, hayranları arasında estetik müdahalelerin güzellik algısını nasıl değiştirdiğine dair tartışmalara da neden oldu.