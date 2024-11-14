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Siyah Kalp'in Sevilay'ı da estetikli çıktı! Güzel oyuncu Leyla Tanlar'ın eski halini gören küçük dilini yutacak!

Paramparça, Ferhat ile Şirin ve Şahin Tepesi gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Leyla Tanlar, Siyah Kalp dizisinde canlandırdığı Sevilay karakteriyle yeniden gündemde. Genç oyuncunun eski fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla estetikle geçirdiği değişim dikkatleri çekti. Tanlar’ın yeni görünümü, hayranları arasında "bambaşka biri olmuş" yorumlarına neden oldu.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 21:03 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 21:03
Siyah Kalp’in Sevilay’ı da estetikli çıktı! Güzel oyuncu Leyla Tanlar’ın eski halini gören küçük dilini yutacak!

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Siyah Kalp dizisinde Sevilay karakteriyle ekranlara dönen Leyla Tanlar, estetik dokunuşlarla değişen yüz hatlarıyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Tanlar'ın eski ve yeni fotoğraflarını gören hayranları şaşkınlığa uğradı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

SİYAH KALP'İN SEVİLEN İSMİ LEYLA TANLAR'IN ESTETİKLE DEĞİŞEN GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTIYOR!

Paramparça, Ferhat ile Şirin ve Şahin Tepesi gibi popüler dizilerde tanıdığımız Leyla Tanlar, yeni dizisi Siyah Kalp'te Sevilay karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Fakat Tanlar'ın geçmişten bugüne estetik dokunuşlarla değişen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Leyla Tanlar (2019)Leyla Tanlar (2019)

LEYLA TANLAR'IN ESTETİK DEĞİŞİMİ

Leyla Tanlar, 2024 yılı itibariyle Siyah Kalp dizisinde canlandırdığı Sevilay karakteriyle büyük beğeni toplasa da, geçtiğimiz günlerde eski fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı ve estetik müdahalelerle geçirdiği değişim dikkat çekti.

Paramparça dizisinde Leyla TanlarParamparça dizisinde Leyla Tanlar

Tanlar'ın doğal güzelliğine yapılan küçük dokunuşların, yüz hatlarını daha belirgin ve zarif hale getirdiği gözlerden kaçmadı. Özellikle burun yapısındaki değişiklik ve yüz hatlarının daha keskin görünmesi, hayranları tarafından hemen fark edildi.

Güzel oyuncunun takipçileri özellikle burun ve yüz hatlarında ufak estetik müdahaleler olduğunu düşünüyor.Güzel oyuncunun takipçileri özellikle burun ve yüz hatlarında ufak estetik müdahaleler olduğunu düşünüyor.

Leyla Tanlar'ın estetikle daha farklı bir görünüme kavuşması, sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Kimileri bu değişimi beğeniyle karşılarken, bazı takipçileri de eski doğal halini daha çok sevdiklerini belirtti. Tanlar'ın güzellik tercihleri ve estetik müdahalelerle değişen yüzü, hayranları arasında estetik müdahalelerin güzellik algısını nasıl değiştirdiğine dair tartışmalara da neden oldu.

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