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Barbaros Şansal gözaltına mı alındı, neden? Barbaros Şansal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ünlü modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı. Peki, Barbaros Şansal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte gözaltına alınma nedeni...

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 14:47 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 14:48
Barbaros Şansal gözaltına mı alındı, neden? Barbaros Şansal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Barbaros Şansal hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Edinilen bilgiye göre modacı Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına giden modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Modacı hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?

Barbaros Şansal 1959 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olarak doğdu. Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde eğitim görmüş, eğitimini Londra'da tamamlamıştır.

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