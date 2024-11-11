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Dilber Ay ne zaman ve nasıl öldü, mezarı nerede? Dilber Ay kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Şarkıları ve hayat hikayesi

Başrollerinde Büşra Pekin, Ayberk Pekcan ve Nursel Köse gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Dilberay filmi, 11 Kasım Pazartesi akşamı Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Film Türkiye’nin unutulmaz halk müziği sanatçılarından Dilber Ay Karakaş’ın hayatını tüm çarpıcılığıyla ele alırken izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler "Dilber Ay kimdir, ne zaman ve neden öldü?" sorularına yanıt aramaya başladı.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 13:42 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 13:54
Dilber Ay ne zaman ve nasıl öldü, mezarı nerede? Dilber Ay kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Şarkıları ve hayat hikayesi

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Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Dilber Ay, 11 Kasım Pazartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Dilberay filmiyle yeniden gündeme geldi. Şarkıları ve yaşamı ile Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Dilber Ay, müzik kariyerindeki başarıları ve güçlü sesiyle halk müziğinin önde gelen isimlerinden olmayı başarmıştır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DİLBER AY KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Dilber Ay Karakaş 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Barak havaları ve 1981 yılında söylediği "Meyrik" türküsüyle Türkiye'de büyük bir kitlenin sevgisini kazandı; "Tavukları pişirmişem" olarak bilinen Adıyaman türküsü ile fenomen haline geldi. 2011-2015 yılları arasında tam teşekküllü bir hapishane simülasyonu içinde, demir parmaklıkların ardından arabesk şarkılar seslendirdiği "Kadere Mahkûmlar" adlı televizyon programını sundu. Türkücü, 2012 yılında ana akım televizyonlara konuk olmaya başladıktan sonra hızla popüler kültür ikonuna dönüştü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DİLBER AY NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?
Yaşamını Düzce'de bulunan ikametinde geçiren Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında öldü. Cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığında defnedildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DİLBER AY ŞARKILARI
1974: Dilberay
1975: 3 - Türküola
1981: Meyrik
1986: Hazal
1987: Barak Muhabbeti 1
1988: Barak Muhabbeti 2
1990: Postaci Emmi
1990: Oturak Havaları
1993: Yandim Eyvah

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
1993: Dağlar Oy
1994: Bırak Ona Da Dokunma
1995: Kisi Bitmez Daglarimin
1996: Barak Kızı
1999: Ölesen Gelin
2000: Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi
2001: Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı
2002: Oturdum Mezar Taşına
2004: Maraşlı Gelin
2005: Hasrete Koştuk
2005: Alıp Başımı Gideyim
2007: Hacı Ağa (Sarı Sabahlık)
2008: Ellerin Olmuş
2009: Ötme Bülbül
2010: Be Zalim - İtfaiyeci
2011: Darıldım Sana
2019: Yasmı Varda Mahallede

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