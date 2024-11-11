Dilber Ay ne zaman ve nasıl öldü, mezarı nerede? Dilber Ay kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Şarkıları ve hayat hikayesi

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Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Dilber Ay, 11 Kasım Pazartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Dilberay filmiyle yeniden gündeme geldi. Şarkıları ve yaşamı ile Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Dilber Ay, müzik kariyerindeki başarıları ve güçlü sesiyle halk müziğinin önde gelen isimlerinden olmayı başarmıştır.

(Takvim Foto Arşiv) DİLBER AY KİMDİR, ASLEN NERELİ?



Dilber Ay Karakaş 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Barak havaları ve 1981 yılında söylediği "Meyrik" türküsüyle Türkiye'de büyük bir kitlenin sevgisini kazandı; "Tavukları pişirmişem" olarak bilinen Adıyaman türküsü ile fenomen haline geldi. 2011-2015 yılları arasında tam teşekküllü bir hapishane simülasyonu içinde, demir parmaklıkların ardından arabesk şarkılar seslendirdiği "Kadere Mahkûmlar" adlı televizyon programını sundu. Türkücü, 2012 yılında ana akım televizyonlara konuk olmaya başladıktan sonra hızla popüler kültür ikonuna dönüştü.