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Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’in acısı dinmiyor! Doğumuyla ilgili detayı ilk kez anlattı! Ölümü göze almış

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, geçtiğimiz aylarda ABD'de hayatını kaybetmişti. Annesinin ölümüyle yıkılan ve büyük acı yaşayan kızı Anjelik Calvin'den yürek yakan bir paylaşım geldi. Anjelik, doğumuyla ilgili bilinmeyen şaşırtıcı detayları ilk kez takipçileriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 15:06 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 15:06
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’in acısı dinmiyor! Doğumuyla ilgili detayı ilk kez anlattı! Ölümü göze almış

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evde 1 Eylül'de KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’in acısı dinmiyor! Doğumuyla ilgili detayı ilk kez anlattı! Ölümü göze almış

Efsane oyuncunun ani ölümü sanat dünyasına ve sevenlerine büyük acı yaşatmıştı. Ahu Tuğba'nın cenazesi ABD'den THY'ye ait bir uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’in acısı dinmiyor! Doğumuyla ilgili detayı ilk kez anlattı! Ölümü göze almış

''RABBİM BİZİ AFFETSİN''

Annesinin ölümüyle yıkılan Anjelik Calvin, "Annemi ansızın kaybettiğim için sayın gazeteci büyüklerim Selçuk Akdağ ve Nurettin Soydan abilerime ulaşarak, cenazeyi getirtebildim. Sayın bakanım Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Cemil Kalyoncu'ya, onlar da yardımcı oldular. Annemin kendi ekmeğiyle de bir miktar ödeme yapıldı. Sadece cenazeyi taşıması 10 bin doların üstünde tuttu, morg paraları dahil değil. Böyle şeyler hiç önemli değil, ölümlü dünya. Önemli olan biz Allah katında onu toprağa verelim, Rabbim bizi affetsin" sözlerini söylemişti.

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