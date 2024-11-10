Anıtkabir’deki mozlenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde Türkiye’nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır?

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.
ANITKABİR'DEKİ MOZLENİN TAM ALTINDAKİ MEZAR ODASINDAKİ 105 PİRİNÇ VAZO İÇERİSİNDE TÜRKİYE'NİN 81 İLİ DIŞINDA HANGİSİNDEN GELEN TOPRAKLAR DA VARDIR?
A- GÜNEY KORE VE AZERBYCAN
B- MUSUL VE HALEP
C- MEKSİKA VE MOĞOLİSTAN
D- PAKİSTAN VE LİBYA
CEVAP: A