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1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca ne olarak kullanmıştır?

Televizyon ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bu akşam yine izleyicilerin büyük ilgisini topladı. Yarışmacılara yöneltilen zorlu sorular, özellikle 100 bin TL ile 5 milyon TL aralığındaki kritik sorular, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmacıların bilgisi ve cesareti ödüllere ulaşmak için yarışırken izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 23:02 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 23:06
1799’da ABD Kuzey Karolina’da bir çiftçi bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca ne olarak kullanmıştır?

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Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

1799'DA ABD KUZEY KAROLİNA'DA BİR ÇİFTÇİ BULDUĞU YAKLAŞIK 8 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ ALTIN KÜLÇESİNİ DEĞERİNİN BİNDE BİRİNE SATMADAN ÖNCE 3 YIL BOYUNCA NE OLARAK KULLANMIŞTIR?

A- TENCERE ALTLIĞI

B-KAPI TUTACAĞI

C-BİNEK TAŞI

D-ÇEKİÇ KAFASI

CEVAP: B

1799 yılında Kuzey Karolina'da yaşayan Conrad Reed adlı çiftçi, yaklaşık 8 kilogram ağırlığında bir altın külçesi buldu. Bu külçeyi üç yıl boyunca kapı tutacağı olarak kullandıktan sonra, değerini bilmeden 3.50 dolara sattı. Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde altın madenciliğinin başlangıcı olarak kabul edilir.

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