Ahtapotlar nasıl ürer? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik soru

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

AHTAPOTLAR NASIL ÜRER?

A- BÖLÜNEREK

B- SPORLA

C- YUMURTLAYARAK

D- MEMELİLER GİBİ DOĞURARAK

CEVAP: C

Ahtapotlar, yumurtlayarak üreyen deniz canlılarıdır. Erkek ahtapot, özel olarak adaptasyon geçirmiş bir kolu yardımıyla dişinin manto boşluğuna bir demet sperm gönderir. Çiftleşmeden sonra hücre yaşlanması geçiren erkek ahtapot ölür. Dişi ahtapot döllenmiş yumurtaları bir kovuğa bıraktıktan sonra yumurtalar çatlayana kadar bekler ve sonrasında o da ölür.