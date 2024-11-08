Ağzına bir lokma attı ve dişi kırıldı! Masterchef jürisinin yediği yemek kabusa döndü

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef Türkiye, bu sezon da televizyon macerasını sürdürüyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan yarışmacılar kıyasıya bir lezzet mücadelesi veriyor. Sevilen yarışmanın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde jüri üyelerinden birinin tadım esnasında dişi kırılıyor. Peki ağzına bir lokma atar atmaz dişi kırılan şef kim? İşte konuya ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Şefin dişi kırıldı
Ekranların heyecanla takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, TV8'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 3 farklı şefin jüri koltuğunda oturduğu yarışma programının bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden kısa bir tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda jürilerden Danilo Zanna'nın tadım anında dişinin kırıldığı görülüyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Sadece bir lokma aldı
MasterChef'in yeni tanıtımında Danilo Şef'in tadım anında önünde duran tabaktaki yemekten bir lokma aldığı hemen ardından da acı içinde kaldığı görülüyor. Yaşanan olayın ardından Mehmet Şef ve Somer Şef acilen ekipleri stüdyoya davet ediyor. Danilo Şef'i muayene eden sağlık ekibinin, 'Kırıldı' dediği duyuluyor. Detaylar bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.