Ağzına bir lokma attı ve dişi kırıldı! Masterchef jürisinin yediği yemek kabusa döndü

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef Türkiye, bu sezon da televizyon macerasını sürdürüyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan yarışmacılar kıyasıya bir lezzet mücadelesi veriyor. Sevilen yarışmanın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde jüri üyelerinden birinin tadım esnasında dişi kırılıyor. Peki ağzına bir lokma atar atmaz dişi kırılan şef kim? İşte konuya ilişkin detaylar...