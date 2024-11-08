Margot Robbie’nin güzellik sırları: Modern barbie gece uyumadan önce bunu yapıyor

Margot Robbie 'nin güzellik sırrı doğal ürünler kullanarak basit ama etkili rutinlere dayalı bir bakım uygulamasına dayanıyor. Peki güzel oyuncunun uyguladığı rutinler neler? Gece uyumadan önce neyi yapmadan günü bitirmiyor? İşte Robbie'nin günlük bakım adımları...

Robbie'nin cilt bakımının temelini çift bazlı temizlik oluşturuyor. Set günlerinde bile makyajını temizlemek için özel mendiller kullanarak cildini arındırıyor ve pürüzsüz kalmasını sağlıyor. Modern barbie gece uyumadan önce mutlaka cildini makyajdan arındırıyor.

Minimal makyaj

Günlük yaşamında sade ve doğal bir makyaj tercih eden Robbie, ruj yerine dudak bakım ürünleri kullanarak doğal güzelliğini ön plana çıkarıyor.