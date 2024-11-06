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Ünlü isim diziye dahil oldu: Sandık Kokusu”nda heyecan artıyor

Sandık Kokusu, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli senaryosuyla izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin bu haftaki sürprizi ise usta oyuncu Aydan Şener'in katılımı olacak. Şener, Altan Dönmez'in yönettiği dizide, eski bir sanatçı olan Feryal Aksoy karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:10 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:10
Ünlü isim diziye dahil oldu: Sandık Kokusunda heyecan artıyor

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Show TV'nin eğlenceli dizisi Sandık Kokusu yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı, Altan Dönmez'in yönettiği dizinin bu bölümünde, Türk televizyonlarının usta isimlerinden biri "Feryal Aksoy" karakteriyle diziye dahil oluyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

AYDAN ŞENER'DEN SÜRPRİZ&NBSP;FERYAL AKSOY GELİYOR

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, Aydan Şener'in canlandıracağı Feryal Aksoy karakteriyle renkleniyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği dizide, Feryal eski bir sanatçı ve Demet Akbağ'ın hayat verdiği Filiz'in komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Şener'in diziye katılması, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

YENİ KARAKTERLER: HAKAN VE BABASI İHSAN

Dizinin kadrosuna, Feryal Aksoy karakterinin yanı sıra Hakan ve babası İhsan isimli yeni karakterler de dahil olacak. Bu yeni karakterlerin hangi oyuncular tarafından canlandırılacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Diziye katılacak bu karakterlerin, hikayeye dinamik bir boyut kazandırması bekleniyor.

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