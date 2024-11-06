Ünlü isim diziye dahil oldu: Sandık Kokusunda heyecan artıyor

YENİ KARAKTERLER: HAKAN VE BABASI İHSAN

Dizinin kadrosuna, Feryal Aksoy karakterinin yanı sıra Hakan ve babası İhsan isimli yeni karakterler de dahil olacak. Bu yeni karakterlerin hangi oyuncular tarafından canlandırılacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.