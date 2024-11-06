Ünlü isim diziye dahil oldu: Sandık Kokusunda heyecan artıyor

Show TV'nin eğlenceli dizisi Sandık Kokusu yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı, Altan Dönmez'in yönettiği dizinin bu bölümünde, Türk televizyonlarının usta isimlerinden biri "Feryal Aksoy" karakteriyle diziye dahil oluyor.
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AYDAN ŞENER'DEN SÜRPRİZ&NBSP;FERYAL AKSOY GELİYOR
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, Aydan Şener'in canlandıracağı Feryal Aksoy karakteriyle renkleniyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği dizide, Feryal eski bir sanatçı ve Demet Akbağ'ın hayat verdiği Filiz'in komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak.