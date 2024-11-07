Cildinin ütülenmiş gibi dümdüz görünmesi için bunu yapıyormuş: Julia Roberts’ın güzellik sırrı

Hollywood dünyasının en çekici kadın oyuncularından biri olan Julia Roberts'ın güzellik sırları merak ediliyor. Yetenekli oyuncu 57 yaşında olmasına rağmen genç görünümüyle dikkat çekiyor. Ünlü ismin cilt bakım sırlarını bir araya getirdik. Bakın güzel isim cildinin kırışıklık olmadan dümdüz görünmesi için ne yapıyormuş...