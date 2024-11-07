Cildinin ütülenmiş gibi dümdüz görünmesi için bunu yapıyormuş: Julia Roberts’ın güzellik sırrı

Hollywood dünyasının en çekici kadın oyuncularından biri olan Julia Roberts'ın güzellik sırları merak ediliyor. Yetenekli oyuncu 57 yaşında olmasına rağmen genç görünümüyle dikkat çekiyor. Ünlü ismin cilt bakım sırlarını bir araya getirdik. Bakın güzel isim cildinin kırışıklık olmadan dümdüz görünmesi için ne yapıyormuş...
Güneş kremi olmadan dışarıya adımını atmıyor
Roberts 2017'de verdiği bir röportajda, "Dışarı çıkmayı seven üç çocuğu olan sorumlu bir ebeveyn olarak, cildim için kesinlikle iyi bir güneş kremine güveniyorum." diyor.
Gece yatmadan önce cildini nemlendiriyor
Uyumadan önce cildini güzelce nemlendirdiğini paylaşan Julia Roberts bu şekilde kırışıklık karşıtı bir görünüm yakalıyor.