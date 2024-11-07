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Cildinin ütülenmiş gibi dümdüz görünmesi için bunu yapıyormuş: Julia Roberts'ın güzellik sırrı

Hollywood'un en güzel kadın oyuncularından biri olan Julia Roberts'ın pürüzsüz cildinin sırrı merak ediliyor. 57 yaşında olmasına rağmen genç görünümüyle dikkat çeken ünlü ismin bakım sırlarını bir araya getirdik. Bakın güzel isim cildinin tıpkı ütülenmiş gibi dümdüz görünmesi için ne yapıyormuş...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:35 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:31
Cildinin ütülenmiş gibi dümdüz görünmesi için bunu yapıyormuş: Julia Roberts’ın güzellik sırrı

Hollywood dünyasının en çekici kadın oyuncularından biri olan Julia Roberts'ın güzellik sırları merak ediliyor. Yetenekli oyuncu 57 yaşında olmasına rağmen genç görünümüyle dikkat çekiyor. Ünlü ismin cilt bakım sırlarını bir araya getirdik. Bakın güzel isim cildinin kırışıklık olmadan dümdüz görünmesi için ne yapıyormuş...

Cildinin ütülenmiş gibi dümdüz görünmesi için bunu yapıyormuş: Julia Roberts’ın güzellik sırrı

Güneş kremi olmadan dışarıya adımını atmıyor

Roberts 2017'de verdiği bir röportajda, "Dışarı çıkmayı seven üç çocuğu olan sorumlu bir ebeveyn olarak, cildim için kesinlikle iyi bir güneş kremine güveniyorum." diyor.

Cildinin ütülenmiş gibi dümdüz görünmesi için bunu yapıyormuş: Julia Roberts’ın güzellik sırrı

Gece yatmadan önce cildini nemlendiriyor

Uyumadan önce cildini güzelce nemlendirdiğini paylaşan Julia Roberts bu şekilde kırışıklık karşıtı bir görünüm yakalıyor.

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