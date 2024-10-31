SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızım Nerede’nin Jülide'si Pelin Yoru’dan kahreden haber! Ünlü oyuncu genç yaşta vefat etti!

Acar Kafadarlar, Kızım Nerede ve Alev Alev gibi yapımlarla tanınan Pelin Yoru’dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu, genç yaşta vefat etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 13:09 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 13:43
Kızım Nerede’nin Jülide’si Pelin Yoru’dan kahreden haber! Ünlü oyuncu genç yaşta vefat etti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Atv ekranlarında yayınlanan Kızım Nerede dizisinde canlandırdığı Jülide karakteriyle tanınan Pelin Yoru'dan acı haber geldi.

Ünlü oyuncu, genç yaşta vefat etti. 42 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.

Oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

PELİN YORU KİMDİR?
27 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelen Yoru, Alev Alev, Kızım Nerede, Uygun Adım Aşk, Acar Kafadarlar gibi yapımlarla tanınıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD’ye Türklere baskı yapın diyerek yalvardı! TSK vurdukça köşeye sıkıştı... Ankara - Şam korkusu
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
Terör suçundan tutuklanan Ahmet Özer’in evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı | Böyle gözaltına alındı
Barzaniler’den yeni döneme destek! Önce Neçirvan sonra Mesut Barzani konuştu... PKK bizim için de büyük bir sorundur
Narin Güran’ın cansız bedenini günlerce saklamıştı | İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı! Israrla o sözü tekrarladı
Anadolu Ajansı
MSB’den haftalık rapor: Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi | İşte Eurofighter ve F-16 teminin son durum
Seçimlere günler kala ABD’de gündem Biden’ın çöp gafı! Trump sahneye turuncu yelekle çıktı
Galatasaray’da 3 ayrılık!
Başkan Erdoğan’ın ’Kürt’lere çağrısının şifreleri: Terörsüz Türkiye için millet projesi | Beklenen müjde ve Erdoğan’ın duası
Türk Telekom - EVİNDE HIZ
Beşiktaş’tan çifte transfer!
Kainat iblisi FETO’nun damat çarkı! Şirket evlilikleri ve paraya tapma hevesi... Pasta kavgasındaki haşhaşilerin girift ilişkiler ağı
14 kez PKK’lı Remzi Kartal’la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat
SON DAKİKA