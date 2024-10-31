Atv ekranlarında yayınlanan Kızım Nerede dizisinde canlandırdığı Jülide karakteriyle tanınan Pelin Yoru'dan acı haber geldi.
Atv ekranlarında yayınlanan Kızım Nerede dizisinde canlandırdığı Jülide karakteriyle tanınan Pelin Yoru'dan acı haber geldi.
Ünlü oyuncu, genç yaşta vefat etti. 42 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.
Oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
PELİN YORU KİMDİR?
27 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelen Yoru, Alev Alev, Kızım Nerede, Uygun Adım Aşk, Acar Kafadarlar gibi yapımlarla tanınıyor.