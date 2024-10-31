Bu ayrılık seyirciyi kızdıracak! O isim Sandık Kokusu’na veda ediyor

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Her hafta yeni bölümüyle seyircisiyle buluşan Sandık Kokusu dizisinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Show TV'nin popüler dizilerinden Sandık Kokusu'nun ekranlara gelecek son bölümünde bir oyuncu izleyiciye veda edecek. Peki hangi oyuncu kadrodan ayrılıyor? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Sandık Kokusu ile yolları ayrılıyor Başarılı oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosu ile dizi tutkunlarının yakından takip ettiği dizide Sercan Badur ekiple yollarını ayırıyor. Mert Melek karakterini oynayan oyuncunun senaryodaki rolünün sona erdiği ve projeye veda edeceği öğrenildi. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı 'Sandık Kokusu'nun ikinci sezonu Altan Dönmez tarafından yönetiliyor.