Gönül Dağı 151. bölüm 1. fragman: Selma ölecek mi? Taner’in acısı katlanıyor

TRT 1'in sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, bu hafta yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilere hüzünlü anlar yaşattı. Güçlü karakterleri ve başarılı senaryosu ile Gönül Dağı'nın yeni bölümleri izleyiciler tarafından her hafta merakla bekleniyor. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizide yeni bölümde neler olacak? Selma ölecek mi? İşte bölüme dair merak edilenler...