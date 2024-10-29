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Gönül Dağı 151. bölüm 1. fragman: Selma ölecek mi? Taner'in acısı katlanıyor

TRT 1’in her bölümü merakla beklenen dizisi Gönül Dağı, yeni bölüm fragmanıyla izleyicileri heyecanlandırdı. Fragmanda Selma’nın rahatsızlanması, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Peki Selma ölecek mi? İşte Gönül Dağı 151. bölüm fragmanına dair önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:19 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:19
Gönül Dağı 151. bölüm 1. fragman: Selma ölecek mi? Taner’in acısı katlanıyor

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TRT 1'in sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, bu hafta yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilere hüzünlü anlar yaşattı. Güçlü karakterleri ve başarılı senaryosu ile Gönül Dağı'nın yeni bölümleri izleyiciler tarafından her hafta merakla bekleniyor. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizide yeni bölümde neler olacak? Selma ölecek mi? İşte bölüme dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gönül Dağı yeni bölümde neler oluyor?

Simge İçten ve Beyzanur Sevimli'nin kaleme aldığı Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak? Cumartesi akşamı yayınlanan bölümün ardından yeni bölüm fragmanı geldi. Peki, sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Selma ölecek mi? Dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicileri endişelendiren sahnelerle ekranlara geliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fragmanda o detay dikkat çekiyor

Fragmanda, Selma'nın günlerdir uyuyamadığı ve Taner'le bankta otururken birden fenalaştığı sahneler seyircilerin dikkatini çekiyor. Selma'nın bu durumu dizinin sıkı takipçileri arasında büyük bir merak uyandırmış durumda. Peki, Selma'ya bir şey olacak mı? Detaylar dizinin Cumartesi günü ekrana gelecek yeni bölümünde netlik kazanacak.

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