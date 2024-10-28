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Kerem Alışık'la el ele görüntülenen Evrim Alasya'dan ilk açıklama: "Benden hiçbir şekilde..."

Televizyon dünyasının sevilen isimleri Kerem Alışık ve Evrim Alasya geçtiğimiz gün el ele görüntülendi. Magazin gündemini sallayan bu görüntüler sonrası Evrim Alasya, yöneltilen sorulara ilk kez cevap verdi. İşte Evrim Alasya'nın o açıklaması...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 00:07 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 00:07
Kerem Alışık’la el ele görüntülenen Evrim Alasya’dan ilk açıklama: Benden hiçbir şekilde...

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45 yaşındaki güzel oyuncu Evrim Alasya, kendisi gibi oyuncu olan Kerem Alışık'a gönlünü kaptırdı.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Kerem Alışık ve Evrim Alasya. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda Evrim Alasya'nın Kerem Alışık'a olan bakışları dikkatlerden kaçmamıştı.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Kerem Alışık ve Evrim Alasya. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Ancak iki taraftan da konu hakkında açıklama gelmeyince birçok kişi asılsız olduğunu düşünmüştü.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Kerem Alışık ve Evrim Alasya. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Ancak uzun süredir birlikte oldukları konuşulan ünlü çift, sonunda el ele yakalanarak iddiaları doğruladı.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Kerem Alışık ve Evrim Alasya. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Bu gelişme sonrası Evrim Alasya konu hakkında muhabirlerin sorusuna ilk kez yanıt verdi.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya el ele yakalandı

Kerem Alışık ve Evrim Alasya. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Kerem Alışık ve Evrim Alasya. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Evrim Alasya, yöneltilen soruya "Ben hiçbir zaman özel hayat ile ilgili bir cümle etmedim. Benden hiçbir şekilde cümle alamazsınız." dedi.

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