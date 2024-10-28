Kerem Alışık'la el ele görüntülenen Evrim Alasya'dan ilk açıklama: "Benden hiçbir şekilde..."

45 yaşındaki güzel oyuncu Evrim Alasya, kendisi gibi oyuncu olan Kerem Alışık'a gönlünü kaptırdı.
45 yaşındaki güzel oyuncu Evrim Alasya, kendisi gibi oyuncu olan Kerem Alışık'a gönlünü kaptırdı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda Evrim Alasya'nın Kerem Alışık'a olan bakışları dikkatlerden kaçmamıştı.
Ancak iki taraftan da konu hakkında açıklama gelmeyince birçok kişi asılsız olduğunu düşünmüştü.
Ancak uzun süredir birlikte oldukları konuşulan ünlü çift, sonunda el ele yakalanarak iddiaları doğruladı.
Bu gelişme sonrası Evrim Alasya konu hakkında muhabirlerin sorusuna ilk kez yanıt verdi.
Evrim Alasya, yöneltilen soruya "Ben hiçbir zaman özel hayat ile ilgili bir cümle etmedim. Benden hiçbir şekilde cümle alamazsınız." dedi.