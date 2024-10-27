Artık gizlemek yok: Kerem Alışık ve Evrim Alasya el ele yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı
Türk televizyon dünyasının iki sevilen ismi Kerem Alışık ve Evrim Alasya, aşk iddialarını doğrulayan ilk fotoğraflarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yarattı! Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ünlü çift, sonunda el ele yakalanarak iddiaları doğruladı. Romantik yürüyüşleri sırasında objektiflere takılan ikili, birbirine olan ilgilerini gizlemeye gerek görmeden samimi halleriyle dikkat çekti.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 17:53Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 17:53