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Artık gizlemek yok: Kerem Alışık ve Evrim Alasya el ele yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

Türk televizyon dünyasının iki sevilen ismi Kerem Alışık ve Evrim Alasya, aşk iddialarını doğrulayan ilk fotoğraflarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yarattı! Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ünlü çift, sonunda el ele yakalanarak iddiaları doğruladı. Romantik yürüyüşleri sırasında objektiflere takılan ikili, birbirine olan ilgilerini gizlemeye gerek görmeden samimi halleriyle dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 17:53 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 17:53
Artık gizlemek yok: Kerem Alışık ve Evrim Alasya el ele yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

Son dönemlerde ünlü isimlerin aşk hayatları oldukça hareketlendi. Bu isimlerden birisi de hiç kuşkusuz Kerem Alışık ve Evrim Alasya'ydı.

Artık gizlemek yok: Kerem Alışık ve Evrim Alasya el ele yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

45 yaşındaki güzel oyuncu Evrim Alasya'nın kendisi gibi oyuncu olan Kerem Alışık'a gönlünü kaptırdı.

Artık gizlemek yok: Kerem Alışık ve Evrim Alasya el ele yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

İş arkadaşlığının aşkına dönüştüğü belirtilen ikiliden konu hakkında hiçbir açıklama gelmezken, havalimanında çekilen fotoğraf bu iddiayı kanıtlar nitelikteydi.

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