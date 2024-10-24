Asgari ücretli burada yemek yiyemez" demişti! Somer Sivrioğlu'nun restoranında kişi başı 2000-3000 TL ödeniyor

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu , katıldığı programda restoranında ödenen kişi başı ücretin detaylarını açıkladı. Daha önce yaptığı "Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez" çıkışıyla gündeme gelen Sivrioğlu, bu kez restoranındaki fiyat politikasını savundu.

MasterChef programının sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu , katıldığı bir programda restoranındaki fiyat politikasına yönelik açıklamalarda bulundu. Sivrioğlu'nun, daha önce dile getirdiği "Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez" sözleri geniş yankı uyandırmıştı. Şef, bu tartışmaların ardından restoranına dair merak edilen kişi başı ücret bilgisini de paylaştı.

AMACIMIZ ÇOK YÜKSEK FİYATLAR BELİRLEMEK DEĞİLDİ

İstanbul'da bulunan restoranının lüks kategorisinde olmadığını vurgulayan Sivrioğlu, fiyat politikası hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Restoranımızın fiyatları aslında o kadar yüksek değil. Ben özellikle bistro tarzı bir fiyat politikası belirlemeye çalıştım. Ancak bir yemek için kişi başı 2000-3000 TL ödeme yapmak gerekiyor."