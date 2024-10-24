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Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu vefat etti

Birçok ünlü ismin müzik öğretmeni olan Faris Akarsu hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı acı haberi duyurdu.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:45 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:47
Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu vefat etti

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Birçok üniversitesinin müzikal bölümünün kurucusu olan ve birçok ünlü ismin müzik öğretmeni olan Faris Akarsu, yaşamını yitirdi. Akarsu'nun vefatını, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı açıkladı.

Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu hayatını kaybetti (sosyal medya) Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu hayatını kaybetti (sosyal medya)

Yapılan açıklamada: "İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'mıza uzun yıllar emek vermiş, verdiği Batı Müziği, Kompozisyon ve Analizi, Piyano, Toplu İcra ve Batı Müziği Solfej dersleriyle sayısız öğrenciler yetiştirmiş duayen hocamız Faris Akarsu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu hayatını kaybetti (sosyal medya) Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu hayatını kaybetti (sosyal medya)

ÜNLÜ İSİMLERİN HOCASIYDI

Faris Akarsu, Aşkın Nur Yengi, Ufuk Yıldırım, İzel Çeliköz, Çelik Erişçi, Ercan Saatçi, Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Asyalı ve Murat Boz gibi birçok isme hocalık yaptı.

Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu hayatını kaybetti (sosyal medya) Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu hayatını kaybetti (sosyal medya)

"DOĞRU ŞARKI SÖYLEYEBİLMEYİ SENDEN ÖĞRENDİM"

Yıldız Asyalı, Faris Akarsu ardından yaptığı paylaşıma "Hep öğrencilerinin yanında duran Faris Akarsu... Büyük hocamız Faris Akarsu'yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kedisi Osman'a olan sevgisi, Beşiktaş takımının en bütün taraftarlarından biri ve çok değerli müzikal hocam. Doğru şarkı söyleyebilmeyi senden öğrendim, tüm öğrencilerinin ve senin değerini bilmeyenlerin başı sağ olsun" notunu düştü.

Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu hayatını kaybetti (sosyal medya) Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu hayatını kaybetti (sosyal medya)

FARİS AKARSU KİMDİR?

Faris Akarsu, bir çok üniversitenin müzik bölümünün kuruluşunda rol oynadı.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda uzun yıllar görev yaptı. Batı Müziği, Kompozisyon ve Analizi, Piyano, Toplu İcra ve Batı Müziği Solfej dersleriyle sayısız öğrenci yetiştirdi.

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