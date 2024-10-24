Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu vefat etti

Ünlü isimlerin hocası Faris Akarsu hayatını kaybetti (sosyal medya)

"DOĞRU ŞARKI SÖYLEYEBİLMEYİ SENDEN ÖĞRENDİM"

Yıldız Asyalı, Faris Akarsu ardından yaptığı paylaşıma "Hep öğrencilerinin yanında duran Faris Akarsu... Büyük hocamız Faris Akarsu'yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kedisi Osman'a olan sevgisi, Beşiktaş takımının en bütün taraftarlarından biri ve çok değerli müzikal hocam. Doğru şarkı söyleyebilmeyi senden öğrendim, tüm öğrencilerinin ve senin değerini bilmeyenlerin başı sağ olsun" notunu düştü.