İmaj tazeleyen Yıldız Tilbe’nin son hali çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, uzun bir aradan sonra sahnede yaptığı büyük değişimle dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir doğal saçlarını bırakan Tilbe, 4 yıl aradan sonra saçlarını boyayıp kaynak yaptırarak yeni bir görünüm kazandı. Bakır rengi saçları ve enerjisiyle sahneye çıkan sanatçı, performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.