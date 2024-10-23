SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Oyuncu Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı | Tekin Temel kimdir? İşte oynadığı dizi ve filmler!

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel 56 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Temel'in cenazesi Refiye Soyak Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Peki, Tekin Temel kimdir, kaç yaşında, nereli? Tekin Temel neden öldü? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 13:23 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 12:23
Oyuncu Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı | Tekin Temel kimdir? İşte oynadığı dizi ve filmler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ezel, Güz Gülleri, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerde rol alan şimdilerde ise Bir Yemin Ettim'le ekrana dönmeye hazırlanan Tekin Temel, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği belirtildi. Tekin'in daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı da bildirildi.

Temel'in cenaze namazı ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi'nde kılınacak.

Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı haberini menajeri duyurdu.

Oyuncu Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı | Tekin Temel kimdir? İşte oynadığı dizi ve filmler!

Tekin Temel'in ölüm haberini menajeri duyurduTekin Temel'in ölüm haberini menajeri duyurdu

Yapılan açıklamada, "Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerin başı sağ olsun" dedi.

Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu için Refiye Soyak Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri oğlu Oğul Temel ve ağabeyi Tuna Temel kabul etti.

Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Temel'in sanatçı arkadaşları Işıl Mete, Esma Hazal Kalaycı, ailesi ve ailenin yakınları katıldı.

Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı

Temel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandıTekin Temel son yolculuğuna uğurlandı

"HEM ÇOK ÜZGÜNÜZ HEM ÇOK ŞAŞKINIZ"

Cenaze törenine katılan oyuncu Işıl Mete, "Hem çok üzgünüz hem çok şakınız hiç beklemediğimiz bir şey. Allah rahmet eylesin diyoruz Nurlar içinde yatsın" dedi.

Oyuncu Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı | Tekin Temel kimdir? İşte oynadığı dizi ve filmler!

Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandıTekin Temel son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK ÜZGÜNÜZ, ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Oyuncu Esma Hazal Kalaycı ise, "Çok üzgünüz hepimiz onu çok seviyorduk. Ondan çok şey öğreniyorduk sette, değerli bir oyuncumuz çok üzgünüz mekanı cennet olsun. Biz baba kız oynuyorduk. Av sahnelerimiz vardı. Çok keyifli neşeli bir insandı. Sete sürekli keyif ve neşe getiren bir insandı. Herşeyi paylaşıyorduk ve ona soruyorduk. Onu bir üstat gibi görüyorduk zaten. O yüzden hala çok şaşkınız sabah aldık haberi" şeklinde konuştu.

Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı

TEKİN TEMEL KİMDİR?

24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. 1995 yılından itibaren dizilerde rol almaya başladı.

Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Zaptiye / Oyuncu - 2017

Buyur Burdan Kaç ! / Oyuncu - 2014

Cimri / Simon Efendi - 2004

Para / O - Benzeri

Rol aldığı film ve diziler:

Serhat (Orhan, TV Dizisi 2023)

Cenaze (Tan, Sinema Filmi 2023)

Bir Zamanlar Kıbrıs (Ali Rıza, TV Dizisi 2021)

Elli Kelimelik Mektuplar (Tevfik İleri, Sinema Filmi 2021)

Sağlık Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Aşk Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Kuruluş Osman (TV Dizisi 2019-2021)

Afili Aşk (Yekta Veziroğlu, TV Dizisi 2020)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fuat, TV Dizisi 2018-2019)

Masum Değiliz (Numan, TV Dizisi 2018)

Semur Şeytanın Kabilesi (Psikolog, Sinema Filmi 2017)

Meryem (Turan Ersoy, TV Dizisi 2017)

Sevda Kuşun Kanadında (TV Dizisi 2016)

Aşk ve Günah (Kerim, TV Dizisi 2015)

Memleket Hikayeleri - Deryalar (TV Filmi 2014)

Kaçak Gelinler (Şebnem in Babası, TV Dizisi 2014)

İntikam (TV Dizisi 2013-2014)

Sevdaluk (Ercüment, TV Dizisi 2013)

Güneşi Beklerken (Cem, TV Dizisi 2013)

Aşkın Bedeli (TV Dizisi Faruk Baltacı, 2014-2015)

Suskunlar (TV Dizisi Emniyet Müdürü, 2012)

Merhaba Hayat (TV Dizisi 2012)

Veda (Mazhar Müfit, Sinema Filmi 2010)

Sensiz Yaşayamam (TV Dizisi 2010)

Hür Adam (Hüsrev, Sinema Filmi 2010)

Güz Gülleri (Hazım Kara, TV Dizisi 2010)

Ezel (TV Dizisi Yılan İsmail, 2009-2010)

Cam Kırıkları (Oğuz, TV Dizisi 2009)

Gece Gündüz (Tamer Hoca, TV Dizisi 2008)

Oğlum İçin (Cengiz, TV Dizisi 2007)

Hırsız Polis (TV Dizisi Mustafa, 2005)

Acı Hayat (TV Dizisi Şükrü, 2005-2006)

Metro Palas Metro Palas (Levent, TV Dizisi 2004)

Büyük Buluşma (TV Dizisi 2004)

Altın Kafes (Seferi, TV Dizisi 2004)

2 Genç Kız (Genç Baba, Sinema Filmi 2004)

Kasabanın İncisi (Hayati, TV Dizisi 2003)

Çocuklar Duymasın (Alper, TV Dizisi 2002)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Bayram, TV Dizisi 2002)

Reyting Hamdi (TV Dizisi 2002)

Cinlerle Periler (Hakan, TV Dizisi 2001)

Bizim Aile (Ahmet, TV Dizisi 2001)

Üvey Baba (Şahin, TV Dizisi 2000)

Çitlenbik Dergisi (TV Dizisi 2000)

Zehirli Çiçek (TV Dizisi 2000)

Oyunbozan (Sinema Filmi 2000)

Kahkaha Show (TV Dizisi 2000)

Dikkat Bebek Var (Babür, TV Dizisi 2000)

Abuzer Kadayıf (Magazin Muhabiri Necdet, Sinema Filmi 2000)

Yılan Hikayesi (TV Dizisi Gülsüm'ün Adamı)1999)

Bize Ne Oldu (TV Dizisi 1999)

Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi Kemal, 1999)

Ruhsar (Suat / Trafik Polisi, TV Dizisi 1997)

Böyle mi Olacaktı (Şevket, TV Dizisi 1997)

Tatlı Kaçıklar (Mafya, TV Dizisi 1996)

Çiçek Taksi (Bölüm Oyuncusu, TV Dizisi 1995)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Ankara TUSAŞ’a zamanlaması manidar saldırı! Teröristin kimliği açıklandı: PKK’lı Ali Örek
TUSAŞ şehitleri için anma töreni! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den net mesaj: Evlatlarımızın intikamını alacağız
Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
İmralı’nın kapıları 43 ay sonra açıldı! Bahçeli’nin PKK’yı lağvet çağrısı sonrası elebaşı Öcalan’dan ilk mesaj
Terör saldırısı sonrası önce çalışanı sonra TUSAŞ açıkladı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız
TUSAŞ’a terör saldırısı | ASELSAN’daki şüpheli ölümler akıllara geldi
Son dakika: TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı! MİT PKK hedeflerini dümdüz etti... Operasyonlar aralıksız sürecek
Mourinho’dan dev sürpriz! Manchester United maçı 11’ini belirledi
ABD’de kanlı seçim! Demokrat isimden Trump’a karşı silahlanma çağrısı: Hillary Clinton’ın parmağı mı var?
Semih Kılıçsoy kararı! Gio Lyon maçı 11’ini belirledi
İsrail BRIC baklasını çıkardı! ABD ‘ön plandaki tek lider’ dedi | Siyonist basın resmen hedef gösterdi: TUSAŞ saldırısının arka planı
TUSAŞ’a terör saldırısında öne çıkan 3 detay! | Karanlık güçler tetikte! Hain pusunun ardında kim var?
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin yeni beki! Oosterwolde yerine gelecek
Mürted iblis Fetullah Gülen bugün çukura düşecek! Şer yuvasında panik havası... Branda ve şerit çektiler
İntihar denildi istismar çıktı! Bakanlık Batman’daki 8 yaşındaki Şeyma için harekete geçti
SON DAKİKA