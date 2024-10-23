Oyuncu Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı | Tekin Temel kimdir? İşte oynadığı dizi ve filmler!

Tekin Temel son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK ÜZGÜNÜZ, ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Oyuncu Esma Hazal Kalaycı ise, "Çok üzgünüz hepimiz onu çok seviyorduk. Ondan çok şey öğreniyorduk sette, değerli bir oyuncumuz çok üzgünüz mekanı cennet olsun. Biz baba kız oynuyorduk. Av sahnelerimiz vardı. Çok keyifli neşeli bir insandı. Sete sürekli keyif ve neşe getiren bir insandı. Herşeyi paylaşıyorduk ve ona soruyorduk. Onu bir üstat gibi görüyorduk zaten. O yüzden hala çok şaşkınız sabah aldık haberi" şeklinde konuştu.