TEKİN TEMEL kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Tekin Temel neden öldü, hastalığı neydi? Oynadığı dizi ve filmler...

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından Tekin Temel hayata veda etti. Efsane yapımların vazgeçilmez ismi olan Temel'in ani ölümü sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzdü.

(Kaynak: Sosyal Medya)

Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tekin Temel, sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlandığı sırada kalp krizi geçirdi. Daha önce de kalp rahatsızlığı yaşayan ve stent takılan oyuncunun bu ani ölümü ailesi ve dostları için büyük bir şok oldu.