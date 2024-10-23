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TEKİN TEMEL kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Tekin Temel neden öldü, hastalığı neydi? Oynadığı dizi ve filmler...

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden Tekin Temel, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Temel’in ani vefatı, sevenleri ve sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 13:17 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 13:28
TEKİN TEMEL kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Tekin Temel neden öldü, hastalığı neydi? Oynadığı dizi ve filmler...

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Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından Tekin Temel hayata veda etti. Efsane yapımların vazgeçilmez ismi olan Temel'in ani ölümü sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzdü.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tekin Temel, sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlandığı sırada kalp krizi geçirdi. Daha önce de kalp rahatsızlığı yaşayan ve stent takılan oyuncunun bu ani ölümü ailesi ve dostları için büyük bir şok oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Son Dönemlerde 'Bir Yemin Ettim' Dizisi ile Ekrana Dönmeye Hazırlanıyordu

Tekin Temel, kariyeri boyunca Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin ve Veda gibi önemli projelerde yer almıştı. Usta oyuncu, Bir Yemin Ettim adlı günlük dizi ile izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyordu.

Cenaze Töreni Bugün Ataşehir'de

Tekin Temel'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak. Sanat dünyasından birçok ismin törene katılması bekleniyor.

TEKİN TEMEL kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Tekin Temel neden öldü, hastalığı neydi? Oynadığı dizi ve filmler...

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

TEKİN TEMEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1996 yılında bitirdi.

Oynadığı Dizi ve Filmler:

Serhat (Orhan, TV Dizisi 2023)

Cenaze (Tan, Sinema Filmi 2023)

Bir Zamanlar Kıbrıs (Ali Rıza, TV Dizisi 2021)

Elli Kelimelik Mektuplar (Tevfik İleri, Sinema Filmi 2021)

Sağlık Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Aşk Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Kuruluş Osman (TV Dizisi 2019-2021)

Afili Aşk (Yekta Veziroğlu, TV Dizisi 2020)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fuat, TV Dizisi 2018-2019)

Masum Değiliz (Numan, TV Dizisi 2018)

Semur Şeytanın Kabilesi (Psikolog, Sinema Filmi 2017)

Meryem (Turan Ersoy, TV Dizisi 2017)

Sevda Kuşun Kanadında (TV Dizisi 2016)

Aşk ve Günah (Kerim, TV Dizisi 2015)

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Memleket Hikayeleri - Deryalar (TV Filmi 2014)

Kaçak Gelinler (Şebnem in Babası, TV Dizisi 2014)

İntikam (TV Dizisi 2013-2014)

Sevdaluk (Ercüment, TV Dizisi 2013)

Güneşi Beklerken (Cem, TV Dizisi 2013)

Aşkın Bedeli (TV Dizisi Faruk Baltacı, 2014-2015)

Suskunlar (TV Dizisi Emniyet Müdürü, 2012)

Merhaba Hayat (TV Dizisi 2012)

Veda (Mazhar Müfit, Sinema Filmi 2010)

Sensiz Yaşayamam (TV Dizisi 2010)

Hür Adam (Hüsrev, Sinema Filmi 2010)

Güz Gülleri (Hazım Kara, TV Dizisi 2010)

Ezel (TV Dizisi Yılan İsmail, 2009-2010)

Cam Kırıkları (Oğuz, TV Dizisi 2009)

Gece Gündüz (Tamer Hoca, TV Dizisi 2008)

Oğlum İçin (Cengiz, TV Dizisi 2007)

Hırsız Polis (TV Dizisi Mustafa, 2005)

Acı Hayat (TV Dizisi Şükrü, 2005-2006)

Metro Palas Metro Palas (Levent, TV Dizisi 2004)

Büyük Buluşma (TV Dizisi 2004)

Altın Kafes (Seferi, TV Dizisi 2004)

2 Genç Kız (Genç Baba, Sinema Filmi 2004)

Kasabanın İncisi (Hayati, TV Dizisi 2003)

Çocuklar Duymasın (Alper, TV Dizisi 2002)

Reyting Hamdi (TV Dizisi 2002)

Cinlerle Periler (Hakan, TV Dizisi 2001)

Bizim Aile (Ahmet, TV Dizisi 2001)

Üvey Baba (Şahin, TV Dizisi 2000)

Çitlenbik Dergisi (TV Dizisi 2000)

Zehirli Çiçek (TV Dizisi 2000)

Oyunbozan (Sinema Filmi 2000)

Kahkaha Show (TV Dizisi 2000)

Dikkat Bebek Var (Babür, TV Dizisi 2000)

Abuzer Kadayıf (Magazin Muhabiri Necdet, Sinema Filmi 2000)

Yılan Hikayesi (TV Dizisi Gülsüm'ün Adamı)1999)

Bize Ne Oldu (TV Dizisi 1999)

Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi Kemal, 1999)

Ruhsar (Suat / Trafik Polisi, TV Dizisi 1997)

Böyle mi Olacaktı (Şevket, TV Dizisi 1997)

Tatlı Kaçıklar (Mafya, TV Dizisi 1996)

Çiçek Taksi (Bölüm Oyuncusu, TV Dizisi 1995)

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