Hande Doğandemir’in incecik olma formülü: Formunun sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir , Kasım 2023'te verdiği bir röportajda formda kalma sırrını sevenleriyle paylaştı. Yaz aylarında uyguladığı ve oldukça verim aldığını belirttiği karpuz diyetini açıklayan Doğandemir, bu diyetin kendisini hem hafif hissettirdiğini hem de sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram

HANDE DOĞNDEMİR'İN ZAYIFLIK SIRRI

"Yazın olduğu gibi şimdi de karpuzla dengede kalıyorum. Hafif ama etkili bir beslenme sağlıyor" diyen Doğandemir, diyetiyle ilgili gelen soruları keyifle yanıtladı. Sağlıklı bir yaşam tarzına odaklandığını ifade eden oyuncu, kendini iyi hissetmenin en önemli motivasyonu olduğunu belirtti.

Hande Doğandemir'in Kasım ayında uyguladığı karpuz diyeti ve içten açıklamaları sosyal medyada ilgi toplarken, hem sağlıklı yaşamıyla hem de rahat tavırlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.