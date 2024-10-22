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Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi Melisa Sabancı Tapan nereli?

Son dönemin gözde oyuncularından Kerem Bürsin, özel hayatıyla bir kez daha gündeme oturdu. Başarılı kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Bürsin’in ünlü Sabancı ailesinin torunuyla yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:48 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:48
Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? Kerem Bürsin’in yeni sevgilisi Melisa Sabancı Tapan nereli?

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Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündeminin zirvesinde. Geçtiğimiz günlerde hayatında biri olduğunu itiraf eden Bürsin'in yeni sevgilisinin Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin ilişkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

MELİSA TAPAN KİMDİR?

13 Ocak 1993 doğumlu Melisa Sabancı Tapan, Londra'da Richmond Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji dallarında lisans eğitimi alan Elçin Melisa Sabancı Tapan, yüksek lisans eğitimini New York'ta Columbia Üniversitesi'nde Ekonomik ve Siyasal Kalkınma üzerine tamamladı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

KEREM BÜRSİN İLE AŞK İDDİASI

Bir dönem Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşktan sonra özel hayatıyla magazin gündeminde pek yer almayan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in aşk hayatıyla ilgili yeni bilgiler var.

Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? Kerem Bürsin’in yeni sevgilisi Melisa Sabancı Tapan nereli?

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Devrim Özkan ile başrolünde olduğu Mavi Mağara filmiyle gündeme gelen Kerem Bürsin, sevgilisi olduğunu itiraf etmiş ama kim olduğunu saklamıştı.

"Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı." açıklamasını yapan Kerem Bürsin'in gönlünü kime kaptırdığı ortaya çıktı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

SABANCI TORUNU

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Bürsin, Sakıp Sabancı'nın da torunu olan Melisa Tapan'la aşk yaşıyor. Kerem Bürsin'in, yaklaşık bir ay önce sosyal medyadan takipleşmeye başladığı söylenen Melisa Tapan'la 2 aydır birlikte olduğu iddiası bulunuyor.

Konuyla ilgili Kerem Bürsin'den ve Melisa Tapan'dan bir açıklama gelmedi.

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