Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? Kerem Bürsin’in yeni sevgilisi Melisa Sabancı Tapan nereli?

(Kaynak: Sosyal Medya)

Devrim Özkan ile başrolünde olduğu Mavi Mağara filmiyle gündeme gelen Kerem Bürsin, sevgilisi olduğunu itiraf etmiş ama kim olduğunu saklamıştı.

"Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı." açıklamasını yapan Kerem Bürsin'in gönlünü kime kaptırdığı ortaya çıktı.