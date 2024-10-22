SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Babasını toprağa veren Yasemin Allen’den yürek yakan paylaşım!

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, geçen günlerde yaptığı paylaşımla babası Dudley Allen’in vefat ettiğini duyurmuştu. Allen’den yürek yakan bir paylaşım geldi. Baba acısıyla sarsılan oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir kareyi duygusal bir notla yayınladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:55 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:57
Babasını toprağa veren Yasemin Allen’den yürek yakan paylaşım!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, geçen günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babası Dudley Allen'in vefat ettiğini duyurdu.

Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)

Babasıyla çekilen bir kareyi Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım" ifadelerini kullandı.

Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)

Baba acısıyla sarsılan Allen'den yeni paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, bu kez babasıyla çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınladı.

Babasını toprağa veren Yasemin Allen’den yürek yakan paylaşım!

Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına "Günlerdir bir şeyler yazıp siliyorum. Kelimeler kifayetsiz. Hoşçakal Babacığım. Canımın içi. Seni her gün özleyeceğim" notunu ekledi.

Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)

İşte o paylaşım...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
DEM Parti ve CHP’den Devlet Bahçeli’nin İmralı çağrısına yanıt: Çözümün yolu TBMM’dir
Vakıf Katılım Bankası
Devlet Bahçeli’den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMM’ye gelsin terör bitti desin
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan Umut Hakkı’nı kullanabilir mi?
Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam
Donald Trump mı Kamala Harris mi? Anketlerde bir ilk: Salıncak eyaletlerde neler oluyor?
MHP lideri Devlet Bahçeli ısrarla işaret etti: İşte teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın o sözleri!
Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi
FETÖ’de pasta büyük kavga büyük! Geberen Gülen’in kara kutusu Uzun Cevdet’in uzun uzadıya söğüşü: Himmeti zimmet etti milyonlar hortumladı
Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı
Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun hesap muamması: Önce kapattı sonra açtı... Savcılıkta ne dediler
Fenerbahçe’de 4 yıldız 11’e dönüyor!
İblis toprağa düşmeden birbirlerine düştüler! FETÖ’de Uzun Cevdet - Avrupa Abdullah çekişmesi: MÖZ’ün ’kukla’ planı ve 2028 tehlikesi
SON DAKİKA