Babasını toprağa veren Yasemin Allen’den yürek yakan paylaşım!

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Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, geçen günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babası Dudley Allen'in vefat ettiğini duyurdu.

Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya) Babasıyla çekilen bir kareyi Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım" ifadelerini kullandı.