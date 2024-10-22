Babasını toprağa veren Yasemin Allen’den yürek yakan paylaşım!

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, geçen günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babası Dudley Allen'in vefat ettiğini duyurdu.
Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, geçen günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babası Dudley Allen'in vefat ettiğini duyurdu.
Babasıyla çekilen bir kareyi Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım" ifadelerini kullandı.
Baba acısıyla sarsılan Allen'den yeni paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, bu kez babasıyla çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınladı.
Ünlü oyuncu, paylaşımının altına "Günlerdir bir şeyler yazıp siliyorum. Kelimeler kifayetsiz. Hoşçakal Babacığım. Canımın içi. Seni her gün özleyeceğim" notunu ekledi.
İşte o paylaşım...