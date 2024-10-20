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Yeşilçam'ın acı kaybı: Usta oyuncu Suphi Tekniker hayatını kaybetti

Münir Özkul ve Adile Naşit'in rol aldığı Aile Şerefi dahil Şener Şen, Tarık Akan, Kemal Sunal'la birlikte Yeşilçam'da kamera karşısına geçen usta oyuncu Suphi Tekiner hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 23:40 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 00:24
Yeşilçam’ın acı kaybı: Usta oyuncu Suphi Tekniker hayatını kaybetti

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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Münir Özkul ve Adile Naşit'in rol aldığı Aile Şerefi'nde rol alan usta oyuncu Suphi Tekniker'den acı haber geldi.

Suphi Tekiner. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)Suphi Tekiner. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)

Sadece oyunculuğuyla değil kalemiyle de Yeşilçam'a damga vuran Suphi Tekniker, 84 yaşında hayata veda etti.

Suphi Tekiner. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)Suphi Tekiner. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)

Bugüne kadar Kemal Sunal'lı "En Büyük Şaban", "Tokatçı", "Hanzo", İlyas Salman ve Şener Şen'li "Dolap Beygiri", Adile Naşit ve Münir Özkul'lu "Aile Şerefi", Hülya Avşar'lı "Sekreter", İbrahim Tatlıses'li "Allah Allah" gibi birçok projeye senarist olarak imza atan ve 1960 yılından itibaren de oyunculuğa adım atan Suphi Tekniker'in vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu.

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